Raus aus den Kinderschuhen

Es hat etwas Historisches, dass die BBC Nord Dragonz im Rahmen des österreichischen Basketball-Cup-Halbfinales auf die Oberwart Gunners treffen. Zwar musste der für Samstag geplante Hit im Eisenstädter Allsportzentrum aufgrund von Covid-Fällen verschoben werden. Über kurz oder lang sollte es aber klappen. Dann steht erstmals ein Klub aus der Landeshauptstadt unter den letzten Vier im Pokalbewerb und trifft als Zuckerl auf Burgenlands Aushängeschild. Als zweifacher Meister und Bundesliga-Stammgast zieht Oberwart seit dem Aus der Güssing Knights (Meister 2014 und 2015) im Jahr 2016 einsam seine Kreise.

Neutral betrachtet kann da nur Gutes rauskommen. Der Papierform nach werden die Gunners in das Finale vordringen und die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen. Gegen den Trend der Ausgangslage, wonach der Superliga-Vertreter haushoher Favorit ist, darf den Dragonz als Außenseiter aus der zweithöchsten Spielklasse freilich auch die Sensation zugetraut werden. Beide Szenarien wären eine schöne Sache. Schön ist aber schon jetzt die entstandene Symbolik, die hinter dem aktuell noch sehr ungleichen Duell steckt. Die Dragonz haben sich als vergleichsweise junger Verein, der erst die vierte Saison in der zweithöchsten Spielklasse bestreitet, positioniert und bilden mit den Güssing-Jennersdorf Blackbirds sowie den Mattersburg Rocks ein richtig starkes Dreieck. Selbst das Wort Aufstieg wird in der Landeshauptstadt nicht als unrealistisches Hirngespinst abgetan, auch wenn der Aufwand und die nötigen Rahmenbedingungen eine neue Dimension darstellen würden. Den finanziellen Bogen nach Möglichkeit nicht überspannen, sich trotzdem nachhaltig stabilisieren und das nötige Niveau halten – die Schritte von der Zweiten Liga in die Superliga sind groß. Dass dafür aber schon mehr als nur die bloße Vision besteht, spricht für die mittlerweile breitere Entwicklung des Basketballs im Burgenland. Die längst nicht mehr in Kinderschuhen steckt.