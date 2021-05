Im Sicherheitsbericht 2019 wurden rund 250.000 Strafverfahren aufgelistet. Knapp 150.000 Verfahren wurden eingestellt und etwa 40.000 über Diversion geregelt. Zu rechtskräftigen Verurteilungen kam es in konkret 30.356 Fällen. 9.285 Anklagen endeten mit einem Freispruch.

Mit dieser Statistik ist eines klar aufgezeigt: Angeklagt zu sein, heißt nicht automatisch auch verurteilt zu werden. Rund jeder vierte Angeklagte geht als freier Mann aus dem Gerichtssaal. Deshalb müssen die aktuellen Diskussionen um Rücktrittsaufforderungen diverser Politiker sehr sorgfältig geführt werden. Denn nicht nur Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, sondern auch Bundeskanzler Sebastian Kurz stehen gerade im Fokus der Justiz.

Auch wenn man die beiden Fälle nicht vergleichen kann, eines haben die politischen Gegner mit den Anzeigen erreicht: Die politischen Machtmenschen Kurz und Doskozil scheinen angepatzt zu sein. Außerdem gibt es eine weitere Parallele: Beim Ibizia-Ausschuss redet keiner mehr von Ibiza, geschweige denn von den Übeltätern HC Strache und Johann Gudenus. Und beim Commerzialbank-Ausschuss geht es kaum mehr um die verschwundenen Millionen oder Wiedergutmachung für die Geschädigten.

In beiden Fällen sollte dennoch die Justiz das letzte Wort haben: Bei einer Verurteilung muss es Konsequenzen geben. Eine Anklage allein darf in einem Rechtsstaat auch für einen Politiker, egal welchen Ranges, noch nicht das politische Todesurteil bedeuten. Zudem dürfen sich die Verantwortlichen in der Justiz nicht zum Spielball der Politik machen lassen, denn für einen Rechtsstaat ist eine unabhängige Justiz die Basis für alles.