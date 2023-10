Rezepte fürs Gesundheitssystem

Eine qualitätsvolle, leistbare und wohnortnahe Gesundheitsversorgung ist wohl eines der brennendsten Themen für die Menschen. Nun ist es Ärztekammer und Gesundheitskasse gelungen, den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Burgenland an Wochenenden und Feiertagen so zu regeln, dass er wieder flächendeckend zur Verfügung steht.

Nachdem der Verwaltungsgerichtshof vor einigen Jahren die Verpflichtung zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst aus formalen Gründen aufgehoben hatte, hatte es freiwilligen Dienst gegeben – mit immer wieder vorhandenen punktuellen Versorgungslücken. Mit der Neuregelung hat man aus den 26 Sprengeln des freiwilligen Systems 10 gemacht, damit die Dienstfrequenz für die einzelnen Ärzte und Ärztinnen überschaubar bleibt und damit auch deren Bereitschaft gesichert wird, diese Bereitschaftsdienste durchzuführen.

Rund 30.000 Patienten und Patientinnen sind somit pro Sprengel zu versorgen, was laut Ärztekammer moderat im Vergleich zu Sprengeln in anderen Bundesländern ist. Man scheint also für diese Herausforderung des Gesundheitssystems das passende Rezept gefunden zu haben. Für andere Probleme im Gesundheitsbereich wird an der Therapie noch gearbeitet, oder man befindet sich mittendrin, etwa bei der Pflege.

Da sieht man bei der SPÖ das burgenländische Pflegemodell in einer Vorreiterrolle, etwa mit dem Anstellungsmodell für betreuende Angehörige oder mit der wohnortnahen Pflege mit 71 regionalen Pflegestützpunkten. Die ÖVP kritisiert indes, dass mit den Pflegestützpunkten Betroffenen jegliche Wahlfreiheit bei der Frage genommen wird, wer einen Angehörigen oder gar einen selbst pflegen soll.

Während Landeshauptmann Doskozil betont, dass es im Burgenland keinen Mangel an Pflegekräften gibt , auch dank einer Ausbildungsoffensive mit einzigartigem Anstellungsmodell und einem Projekt mit ausländischen Pflegekräften, kommt von der ÖVP Kritik, dass man philippinische Pflegekräfte ins Land holt, während burgenländische Interessenten keinen Ausbildungsplatz bekommen haben sollen.

Gerade im Gesundheitsbereich kommt es nicht selten zu Auffassungsunterschieden darüber, welche Rezepte denn die richtigen sind. Aber wenn jemand krank ist, holt er sich schließlich auch oft die Meinung eines zweiten oder dritten Arztes ein.