Rosiges und weniger Rosiges

Das Thema Mädchen- und Frauenfußball hat sich im Burgenland in den vergangenen Jahren in einem wichtigen Segment entwickelt: dem Basis-Segment. Gerade einmal fünf Mädls-Teams waren in der Saison 18/19 im Nachwuchs hierzulande gemeldet, 2023 sind es aktuell 36. Klingt nach einer rosigen Zukunft.

Nicht ohne Grund ist die Zahl gestiegen. Klar ist die Wertigkeit des Frauenfußballs generell höher, spätestens seit Österreichs EM-Halbfinaleinzug 2017 hat sich hier – schubweise orientiert an Großevents – etwas getan. Neue Vorbilder und potenzielle Idole alleine reichen aber nicht. Seit 2021 hat sich durch das vom Burgenländischen Fußballverband (BFV) initiierte Projekt „Real Girls Play Soccer“ einiges bewegt.

Weil die dafür verantwortlichen Leiterinnen Yvonne Lindner und Nina Potz vor allem gezielt Maßnahmen im Nachwuchs umsetzen – wie etwa beispielsweise Stützpunkttrainings, Schulfußball-Kooperationen oder Strukturverbesserungen im Bereich der Trainerinnen-Ausbildung. Das Thema ist und bleibt präsent. Gut so. All das hat sich positiv ausgewirkt, weshalb zuletzt im Zuge einer Podiumsdiskussion (an der Spitze mit Nationalteamchefin Irene Fuhrmann) auch die Zuversicht der Beteiligten spürbar war.

Selbstläufer ist das Vorhaben freilich keiner. Nach wie vor ist eine eigene Frauenliga bei aktuell fünf Klubs mit Erwachsenen-Teams utopisch. Neu aufgebaute Nachwuchsmannschaften müssen erst heranreifen. Trotz steigender Zahlen sind wir noch weit entfernt davon, dass sich der rot-goldene Mädchenfußball auf Klubebene flächendeckend etabliert hat. Schließlich gibt es keine Verpflichtungen und Auflagen. Die weibliche Schiene im Fußball basiert auf Freiwilligkeit, also braucht es weiter individuelle Überzeugungsarbeit, Hartnäckigkeit, viel Geduld und vor allem noch mehr Durchhaltevermögen der Beteiligten, um zum Ziel eines burgenländischen Meisterschaftsbetriebs samt bestehendem Unterbau zu gelangen. Das ist wiederum die weniger rosige Realität.