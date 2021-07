Bei der Fußball-Europameisterschaft ist es seit Beginn der K.o.-Spiele leicht: Wer im Duell verliert, ist raus.

Bei der SPÖ ist das etwas komplizierter. Die Bundeschefin hat beim Parteitag eine klare Niederlage einstecken müssen. Noch dazu ohne Gegner. Die Konsequenzen bleiben aber (wieder) aus. Weder Pamela Rendi-Wagner selbst, noch irgendjemand in der Partei redet jetzt Klartext. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde von realitätsfernen, in der Komfortzone sitzenden Sozialdemokraten über Wochen abgestraft, weil er oftmals öffentlich Kritik am Kurs der SPÖ und somit auch an Rendi-Wagner geübt hatte. Und jetzt wird krankhaft nach Schuldigen gesucht, die die Bundesparteivorsitzende nicht gewählt haben oder wer sich vielleicht wie und mit wem abgesprochen haben könnte.

Wie viele Zeichen braucht die SPÖ eigentlich noch, dass Pamela Rendi-Wagner diese Partei auch in den nächsten Jahren aus keiner Krise führen kann? Nicht nur die 75 Prozent ohne Gegner sind ein katastrophales Ergebnis, sondern auch der Absturz seit dem letzten Parteitag, wo Pamela Rendi-Wagner mit rund 98 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt wurde, ist ein mehr als deutliches Signal der Stunde. Daran kann nicht immer nur der „böse Dosko“ schuld sein, hier sind die Grundfeste der SPÖ erschüttert.

Wenn der Bundeschefin die Partei wichtig ist, sollte sie ihren Sessel räumen. Tut sie das nicht, kann dies nur zwei Gründe haben: Einerseits dürfte ihr dann die Sozialdemokratie selbst nicht allzu sehr am Herzen liegen. Andererseits kann dann nur ihr Geltungsbedürfnis nach wie vor weit über der Schmerzgrenze von (parteiinternen) Wahlschlappen liegen.