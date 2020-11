Der Schock des Terroraktes in Wien sitzt auch Tage nach der unfassbaren Tat noch sehr tief. Viele Burgenländer erlebten die schrecklichen Szenen direkt und indirekt mit. Zahlreiche Familien machten sich Sorgen um ihre burgenländischen Freunde, Verwandten und Bekannten, die entweder berufsbedingt oder zum letzten Ausgehen vor dem Lockdown gemütliche Stunden in der Bundeshauptstadt verbringen wollten.

Mit einem Schlag waren am Montag alle bisherigen Probleme beiseite geschoben und die Angst stand im Vordergrund. Die verstörenden Bilder und die ersten ungewissen Stunden sorgten für große Verunsicherung. Fernsehbilder mit Blaulicht, hunderten Polizisten und hörbaren Schüssen. Plötzlich war ein ungutes Gefühl vorhanden, das viele bisher nicht kannten: Sind die Straßen oder gar die eigenen vier Wände in Österreich noch sicher? Was ist, wenn Terroristen auch in anderen Städten in Österreich zuschlagen? Was ist, wenn die Terroristen aus der Bundeshauptstadt fliehen und sich irgendwo am Land in einer kleinen Ortschaft verschanzen? Die Kommentare und Wortmeldungen überschlugen sich in den sozialen Medien.

Aber bei aller Verunsicherung und Dramatik am Montag hatte man – zumindest aus der Distanz – den Eindruck, dass die Polizei und die Einsatzkräfte alles Menschenmögliche gemacht haben, um unser Land zu schützen und dem Terror entgegenzuhalten. Und noch eines ist passiert: Eine Welle der Solidarität und des Zusammenstehens geht durch das Land. Es tut auch gut, zu sehen, dass die „Guten“ in der überwältigenden Mehrheit sind. Leider muss erst derart Schlimmes passieren, damit wir uns dessen auch wieder bewusst werden.