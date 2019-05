Fast „lauter Einser“ gibt es für das Burgenland und die Landespolizei in der Kriminalstatistik 2018. So wird es von oberster Stelle zusammengefasst, das zeigen auch die Zahlen ganz deutlich: Im weiterhin „sichersten Bundesland“ sind die Straftaten im Vorjahr um 9,5 Prozent zurückgegangen (ein Minus von 919 Delikten), 58,8 Prozent wurden aufgeklärt, die Zahl der Einbrüche befindet sich auf „historischem Tiefstand“.

Alles in allem eine durchaus beruhigende Statistik, könnte man sagen. Dass die Rechnung nicht so einfach ist, liegt natürlich auf der Hand. Jede der 8.748 Straftaten ist nicht nur sprichwörtlich eine zuviel – besonders, wenn es um Gewaltdelikte geht, die 2018 um 4,6 Prozent auf 1.153 Fälle angestiegen sind. Der Polizei gebührt zugleich in jedem Fall Lob und Anerkennung für die tägliche Arbeit.

Die Exekutive und die Sicherheit sind – abgesehen vielleicht von Debatten um das Projekt „Sicherheitspartner“ – zuletzt eher selten im politischen Fokus gestanden. Das könnte sich jetzt aber bald ändern, denn während die Parteien im EU-Wahlkampf „warmlaufen“, stehen sie schon in den Startlöchern für den Landtagswahlkampf. Und dieser wird bekanntermaßen stets besonders intensiv geführt.

Wie man aus der Vergangenheit weiß, ist das Thema Sicherheit dabei äußerst willkommen. Zudem ist speziell im Burgenland die Grenzsicherung nach wie vor ein „Dauerbrenner“. Nicht zuletzt angesichts der (sinkenden) Zahlen wird in der Politik gerne vom „subjektiven Sicherheitsgefühl“ gesprochen, das ebensowenig sinken dürfe. Dazu gehört aber ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema an sich: Wenn Ängste geschürt werden, leidet auch das subjektive Sicherheitsgefühl.