Es gibt ja in allen Parteien immer wieder interne Diskussionen und Debatten. Was sich aber derzeit in der SPÖ abspielt, ist schon einzigartig. Mittendrin: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird dabei immer mehr zum Reibebaum innerhalb der desaströsen Performance der Partei.

In vielen innerparteilichen Auseinandersetzungen machen die meisten Beteiligten üblicherweise gute Miene zum bösen Spiel. Bei SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil sind längst alle Masken gefallen. Wer sich öffentlich derartige Vorwürfe über die Medien ausrichtet, hat keinerlei Ambitionen mehr, sich gegenseitig anzunähern. So gesehen geht es der SPÖ wie der Menschheit mit Corona: Sie wird lernen müssen, damit umzugehen. Denn weder Rendi-Wagner will sich als SPÖ-Vorsitzende zurückziehen, noch wird Doskozil aus der SPÖ austreten.

Was man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann: Wäre die Situation umgekehrt (Doskozil SPÖ-Chef und Rendi-Wagner Landeshauptfrau), gäbe es derartige Zerfleischungen wohl nicht. Ein konsequenter Chef lässt solche Situationen nicht eskalieren. Zum Rollentausch wird es natürlich nicht kommen. Der Streit wird bleiben.

Dass Rendi-Wagner dem Landeschef vorwirft, bei der Asylpolitik nicht konsequent zu sein, ist ein hinkender Vergleich. Vor allem, weil Doskozil gerade bei diesem Thema seit Jahren seine Position vertritt. Inkonsequent ist er bei einer Sache dennoch: Man merkt ihm in jeder Situation an, Pamela Rendi-Wagner weder persönlich noch fachlich für eine gute SPÖ-Chefin zu halten. Aber weder hat er dies bisher öffentlich gesagt, noch hat er eine bessere Alternative präsentiert.