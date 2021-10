Sport, Musik und Natur statt Handy, TikTok und Co.

Burgenlands Kinder- und Jugendanwalt warnt vor einer Zunahme von Mobbing unter Schülern während der Pandemie. Scheinbar haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren im Burgenland nicht nur die psychischen Probleme unserer Kinder erhöht, sondern auch der Druck. Denn laut Reumann sei Mobbing gegenüber anderen Schülern „lediglich“ ein Dampf ablassen ohne ein konkretes Ziel damit verfolgen zu wollen.

Man kann diese Experten-Meinung wohl auch damit übersetzen, dass es vielen einfach „fad“ ist und sie deshalb – zumindest verbal – auf ihre Mitschüler losgehen. Jetzt werden viele Stammtisch-Philosophen entgegnen, dass es dies auch früher schon gegeben hat und dass Kinder immer wieder aneinandergeraten und manche eben systematisch „gehänselt“ wurden. Aber Psychologen warnen eben nicht aus Jux & Tollerei vor einer Zunahme in Corona-Zeiten. Denn bei den vielen Einschränkungen und notwendigen Maßnahmen waren viele Jugendliche zum Nichtstun und zur Langeweile gezwungen. So verwundert es nicht, wenn mittlerweile acht Psychologen durch das Land fahren und in Schulbesuchen versuchen, den gemobbten und psychisch angeschlagenen Kindern zu helfen.

Handy, WhatsApp, Facebook, Instagram oder TikTok können zwar viele „soziale“ Freunde vernetzen - persönliche Kontakte ersetzen werden sie niemals können. Das wohl beste Mittel, neben all der Unterstützung durch Psychologen, sind sicher noch immer: Sport, Musik und die Natur. Kinder und Jugendliche, die täglich Sport machen und/oder musizieren und viel in der Natur (das geht im Burgenland auch in den Städten noch ganz gut) verbringen, haben wenig Zeit, andere zu mobben geschweige denn selbst psychisch schwer zu erkranken.

Dies muss zum einen die Politik und das System ermöglichen (Stichwort tägliche Turnstunde), aber auch wir Eltern müssen hier unseren Kindern als Vorbild vorangehen.