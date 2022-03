Sportlicher Stellenwert-Booster

Seit Herbst 2019 kann sich Eisenstadt mit der Leichtathletik-Arena sehen lassen. Viele Jahre fehlte der Landeshauptstadt eine sportlich professionelle Infrastruktur. Mittlerweile gibt es hier Wettkämpfe von internationalem Rang. Die Leichtathletik Akademie Eisenstadt und das Laufteam Burgenland nutzten zudem als vor Ort ansässige Vereine ihre Platzhirsch-Position.

Aus talentierten Nachwuchsathleten wurden österreichische Siegläufer. Jüngste Beispiele: die Hallen-Staatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse von Niklas Strohmayer-Dangl (19) über 400 Meter sowie von Caroline Bredlinger (20) über 800 Meter. Solche punktuellen Erfolge lassen sich für das große Ganze ausrollen. Dass nicht alle Kids die Leichtathletik lieben werden, ist klar. Die Entwicklung von Spitzenathleten, verbunden mit Themen wie Schul-, Breiten- und Vereinssport, kann die Attraktivität einer Sportart aber befeuern. Top-Infrastruktur inklusive – die Angel nach neuen Generationen ist ausgeworfen.

Spannend wird abseits des Eisenstädter Leichtathletik-Hotspots in diesem Kontext die geplante flächendeckende Umsetzung der burgenländischen Sportstrategie. Diese soll laut Regierungsprogramm die Bereiche Spitzensport, Breiten-, Gesundheits- und Schulsport, touristischen Sport sowie Talenteförderung umfassen – auf Basis moderner Infrastruktur, die gebaut wird. Langfristig soll Großes in Form von Leuchtturmprojekten entstehen. Eines davon wurde bereits angekündigt: das geplante Landessportzentrum Nord in Mattersburg rund um die Fußballakademie.

Hinter der Sportstrategie steckt der Güssinger Trainer und Sportwissenschafter Toni Beretzki, Geschäftsführer der 2021 gegründeten Sport Burgenland GmbH. Er sagte schon bei seinem Amtsantritt im August: „Das Burgenland soll Sportland Nummer eins in Österreich werden.“ Starke Worte aus dem kleinsten Bundesland, wo der Stellenwert des Sports im Hintergrund längst geboostert wurde. Dementsprechend steigt die Vorfreude auf große Taten.