Mit Weihnachten kehrt auch in der Landespolitik zumindest für ein paar Tage Ruhe ein. Das ist nach der vergangenen Woche auch durchaus angebracht. Die Funktionäre der einzelnen Parteien schenkten sich in der letzten Woche vor Weihnachten gegenseitig noch kräftig ein. Aber weder Punsch noch Glühwein, sondern vielmehr mittels Worten und teilweise Beschimpfungen via Presseaussendungen oder auf diversen Plattformen im Internet.

Diese Woche kann man auch gut und gern als kleinen Vorgeschmack auf den Intensiv-Wahlkampf im Jänner werten. Interessant ist vor allem im Internet zu beobachten, dass meist die selben Vertreter der jeweiligen Parteien sich öffentlich „befetzen“ und die Diskussionen meist so ausarten, dass sich Unbeteiligte gar nicht mehr auskennen, um welches Thema es eigentlich geht.

Genau diesen Umstand sollte auch viele Parteien zum Anlass nehmen, ihren generellen Umgang untereinander zu überdenken. Die Menschen außerhalb einer gewissen „Politikblase“ haben gar kein Interesse an irgendwelchen Parteigeplänkeln oder ideologischen Streitereien. Sie wollen Lösungen für ihre Probleme und wollen positive Entwicklungen sehen.

Außerdem schenken die Menschen dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr Aufmerksamkeit. Dabei geht es vor allem darum, wie wir unseren Lebensraum unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen. Nicht nur in ökologischer, sondern besonders auch in finanzieller Hinsicht.

Jene Politiker, die dies glaubhaft vermitteln können, werden bei Wahlen – egal auf welcher Ebene – immer die Nase vorne haben. Super streiten können, ist kein gutes Wahlmotiv. Und das gilt nicht nur zu Weihnachten.