Teuerungswelle trifft Arbeitsmarktflaute

Abseits der Pandemie läuft derzeit eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns zu denken geben sollte. Speziell die Teuerungen im Alltag und der Arbeitsmarkt machen Grund zur Sorge.

Etwa im Bereich Energie kommen laut Arbeiterkammer heuer bis zu 500 Euro an Mehrkosten hinzu. Dass es künftig vielleicht Energie-Fixpreise für die burgenländische Bevölkerung geben soll, ist im Moment nur ein schwacher Trost. Ebenso wie die finanziellen Zuschüsse der Regierung. Vor allem die Güter des täglichen Bedarfs haben sich auch in der Pandemie schleichend erhöht. Gerade in diesem Bereich scheinen die Teuerungen prozentuell kaum aufzufallen, in Summe spüren das die Haushalte aber Monat für Monat stark in der Geldbörse.

Ebenso gibt es im Burgenland mittlerweile Regionen, wo sich der Durchschnittsbürger nicht einmal mehr das Grundstück geschweige denn ein Haus leisten kann. Selbst die Kosten für eine Eigentumswohnung liegen bereits in fast unleistbaren Sphären. So zahlt man im Norden des Landes im Schnitt 350.000 Euro, in der Steiermark hingegen nur 228.000 Euro.

Neben der Teuerungswelle macht aber auch die Arbeitsmarktflaute zu schaffen. In fast allen Branchen werden Fachkräfte gesucht, teilweise mit saftigen Einstiegsgehältern. Im Tourismus hat sich mittlerweile der Spruch etabliert, dass man leichter Gäste als Mitarbeiter findet. Darauf reagieren die Politik und Wirtschaft mit Fachkräfteausbildung im Eiltempo unterstützt mit „teuren“ öffentlichen Mitteln. Auch wenn es erste Erfolge gibt und einige Fachkräfte im Tourismus (weitere Branchen folgen) fertig ausgebildet worden sind, gibt es weit mehr Nachfrage (Jobs) als Angebot (Mitarbeiter).

Auf diese Entwicklung muss die Politik Antworten liefern. Denn sonst wird man sich die Zukunft nur gut ausgebildet und mit einem gut bezahlten Job leisten können. Den Rest wird nämlich der Roboter und Computer übernehmen.