Teures Speiseöl und trockener See als große Sorgenkinder

Mit dem schönen, warmen Wetter wird im Burgenland wieder ein Tourismus-Boom einsetzen. Vor allem die unsichere Weltlage wird mehr Menschen dazu bewegen, im eigenen Land Urlaub zu machen.

Gerade in der Urlaubssaison machen zwei Entwicklungen Grund zur Sorge: Zum einen der niedrige Wasserstand des Neusiedler Sees sowie ein derzeit vermehrt wahrnehmbares Wirtshaussterben. Bei Letzterem machen vielen Gastronomen zwei Faktoren das Überleben kaum möglich: Die einen finden kein Personal und die anderen schaffen die Teuerungen einfach nicht mehr. Das Dilemma eines Wirten bringt den Teuerungs-Irrsinn auf den Punkt: Der besagte Gastronom kann sich schlichtweg das Frittierfett für seine Schnitzeln und Co. nicht mehr leisten und wird daher sein traditionelles Gasthaus schließen müssen.

Dass allein die Verteuerung des Speiseöls das „Kraut nicht fett macht“ und bei vielen Wirten einfach auch viele Umstände auf einmal zusammenkommen, liegt auf der Hand. Vor allem die Pandemie war oft der Anfang vom Ende. Seitens der Wirtschaftskammer vernimmt man auch den Trend, weg von den Großveranstaltungen, hin zum „Beisammensitzen“ in kleinen Runden in Kaffeehäusern oder Imbiss-Stuben.

Der „Ausweg“ beim Neusiedler See dürfte da ebenso schwierig werden. Den Prognosen nach werden Segelboote ab Ende Juni gar nicht mehr rausfahren können, weil so wenig Wasser im See sein wird. Für die touristische Nutzung wird eine Zuleitung des ungarischen Donauwassers unumgänglich sein. Für viele Naturschützer eine „Sünde“, die den See nachhaltig zerstören könnte.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen die Experten aber von einen Wettlauf gegen die Zeit. Soll heißen: Innerhalb des nächsten Jahres braucht der Neusiedler See „frisches Wasser“ – angesichts des Klimawandels wird das nicht von oben kommen.