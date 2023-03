Tourismus-Strategie 2030: Ja, so sind wir!

Werbung

In der „Hall of Legends“ von Burgenlands größtem Winzer Erich Scheiblhofer wurde die Tourismus-Strategie 2030 präsentiert.

Unter dem Motto „Burgenland trifft Zukunft“ entwickelte Tourismusdirektor Didi Tunkel mit seinem Team und rund 250 Tourismus- und Gastronomie-Expertinnen aus dem ganzen Burgenland einen Masterplan, der den Tourismus anhand von fünf Handlungsfeldern auf ein neues Level heben soll. Herausgearbeitet wurde dabei vor allem die Differenzierung zu anderen Destinationen in Österreich und dem Alpenraum.

Nachhaltig, pannonisch und familiär sollen die Fundamente aller künftigen touristischen Ausrichtungen sein. Denn vor allem das pannonische Ambiente, gepaart mit der geografischen Weite, eingebettet in überschaubare Strukturen mit der typischen burgenländischen Gastfreundschaft unterstreicht unsere „Andersartigkeit“.

Jetzt könnte man einwerfen, dass Gastfreundschaft gerade im Tourismus eine Grundvoraussetzung für den Erfolg sein sollte — aber nationale und internationale Experten und Studien hoben einen Punkt in diesem Zusammenhang besonders hervor: Die pannonische Gastfreundschaft ist nicht gespielt oder aufgesetzt, sondern authentisch und kommt, wenn man so will, „von Herzen“. Und das gepaart mit der erdigen Gelassenheit, die uns Burgenländern stets nachgesagt wird, sorgt dafür, dass Menschen immer wieder gerne ins Burgenland kommen und eine schöne Zeit verbringen.

Gerade diese persönlichen Begegnungen im Einklang mit der Natur und im Sinne der Nachhaltigkeit werden langfristig das Burgenland als Tourismusstandort noch attraktiver machen. Dass der Burgenland Tourismus alle anderen Hausaufgaben und Projekte professionell und konsequent umsetzen und auf Schiene bringen muss, ist sicherlich die Pflicht. Aber die Kür erfolgt immer in den Betrieben und von den Menschen vor Ort.