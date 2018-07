Man ist manchmal auch verantwortlich für Dinge, die man nicht macht. Noch dazu, wenn man eine wichtige Funktion in einem Land hat.

So gesehen hat Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch einiges vor sich. Der blaue Landesvize ist in der Vorwoche zwei Mal massiv kritisiert worden. Zum einen hatte er einen ORF-Redakteur vor versammelter Runde scharf wegen seiner Meinung nach ungerechter Berichterstattung kritisiert. Zum anderen hat er auf Facebook eine fragwürdige Fotomontage gepostet, die auf die Flüchtlingsproblematik hinweisen sollte ( siehe unseren Artikel dazu hier und unten). Beides ist hart an der Grenze des guten Geschmacks oder sogar darüber, aber auf jeden Fall für einen Landeshauptmann-Stellvertreter kein Ruhmesblatt.

Im Zuge der Kritik ist es für die Opposition natürlich ein gefundenes Fressen, Tschürtz auch inhaltlich zu attackieren, weil die schon lange angekündigten Neuerungen beim Feuerwehr- und Landessicherheitsgesetz noch immer nicht fertig sind. Dies macht natürlich ein Landeshauptmann-Stellvertreter nicht selbst, sondern im Normalfall das Team rundherum. Und hier lag in der Vergangenheit auch oft der Knackpunkt. Das Umfeld von Johann Tschürtz ist sicher noch ausbaufähig. Vor allem fehlen mitunter fachliche Experten in seinem Verantwortungsbereich, die die Grundlage jeder Regierungsarbeit sind.

So gesehen wäre der blaue Landesvize gut beraten, sich Verstärkung zu holen, um künftig auch inhaltlich zu punkten und nicht durch Fehltritte in die Schlagzeilen zu kommen. Denn die ewige Leier, dass nur die Medien Schuld sind, wird auch langsam fad.