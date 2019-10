Werden wir uns im Burgenland noch wundern, was alles möglich ist? Seit dem vergangenen Wahlsonntag jedenfalls hat sich einiges geändert. Nicht nur die Tatsache, dass die ÖVP die SPÖ auf Platz eins bei den Nationalratswahlen im Burgenland abgelöst hat, sondern die Art und Weise, wie das geschehen ist, lässt in erster Linie die SPÖ nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen.

Auf eines muss man auf jeden Fall hinweisen: Am Sonntag wurden die Abgeordneten zum Nationalrat gewählt und so „nebenbei“ auch die Parteien und der Bundeskanzler auf Bundesebene. Dennoch: Wenn die ÖVP im Burgenland erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten die SPÖ überholt und noch dazu um fast zehn Prozent, dann hat das schon auch eine gewisse Aussagekraft auf die Stimmungslage im Land. Ebenso im Tal der Tränen befindet sich die FPÖ, die trotz „Hofer-Bonus“ bei nur mehr rund 17 Prozent gelandet ist.

Bis zur Landtagswahl sind es jetzt noch knapp vier Monate. Bis dahin wollen SPÖ und FPÖ diesen Bundestrend umkehren und die ÖVP sowie die Grünen den positiven Schwung mitnehmen.

Für alle Parteien heißt es jetzt rund um die Uhr zu „laufen“ und durchs Land zu touren, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Den größten Fehler, den man jetzt machen kann, ist sich auf etwaige „gmahte Wies’n“ zu verlassen. So etwa die SPÖ, wo viele in Hans Peter Doskozil den alleinigen Retter der Partei sehen. Oder bei der ÖVP, wo sich einige bereits gleichauf mit der SPÖ sehen wollen. Der größte Optimist unter allen bleibt aber der Liste- Burgenland-Chef Manfred Kölly. Er meint, die Schwächen der anderen Parteien, verhelfen seiner Liste zu drei Mandaten. Auch so kann man Wiesen mähen wollen.