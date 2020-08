Politische Verantwortung ist das Schlagwort der Stunde. Ausgelöst durch den Commerzialbank-Skandal soll in einem Sonderlandtag und in einem U-Ausschuss die Frage beantwortet werden, ob und wer die politische Schuld an dem 700 Millionen Euro schweren Finanz-Desaster trägt.

Vor allem die SPÖ und die ÖVP liefern sich ein unwürdiges Schauspiel. Während für die ÖVP Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Fokus der Kritik steht, sieht die SPÖ die ÖVP aufgrund verschiedener Funktionäre im Aufsichtsrat der Bank in der Pflicht. In der öffentlichen Debatte sind die Konzepte der Parteistrategen im Hintergrund aufgegangen. Der Landeshauptmann war erstmals österreichweit in der Defensive und polterte gegen alles und jeden. Insgesamt urteilte die Öffentlichkeit, dass Doskozil hier kein „über den Dingen stehendes“ Krisenmanagement zeigt.

Gleichzeitig wird auch die ÖVP seitens der SPÖ massiv angegriffen und mit teils überzogenen Vorwürfen versucht, die Türkisen in den Skandal-Sumpf zu ziehen.

Letzten Endes wird rauskommen, dass jeder ein bisschen, aber keiner so richtig schuld ist, was das Versagen aller Aufsichtskontrollen betrifft. Politische Verantwortung wird niemand übernehmen. Und selbst, wenn der zurückgetretene Landesrat Christian Illedits so etwas wie politische Verantwortung wegen verbotener Geschenkannahme übernommen hat, war es lediglich die moralische Verantwortung, seinen Job zurückzulegen. Die Sparer, die ihr Geld verloren haben, haben davon absolut nichts. Das Mindeste, was jetzt politisch gemacht werden muss: Die Banken-Kontrolle so aufzustellen, dass solche Betrügereien über Jahrzehnte (!) nicht mehr möglich sein können.