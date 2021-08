Hätten Sie gewusst, dass die Landwirtschaft sogar nach dem Zweiten Weltkrieg noch die meisten Arbeitsplätze im Land stellte, wie diese Woche in unserer historischen Strecke anlässlich „100 Jahre Burgenland“ nachzulesen ist? Dass sich die Sachlage heute etwas anders darstellt, sieht man etwa auch an der aktuell präsentierten Agrarhandelsbilanz, wonach die Ackerfläche um 6,5 Prozent gegenüber 2020 gesunken ist.

Dass die Landwirtschaft in vielerlei Hinsicht ein sehr herausfordernder Beruf ist, mag mit ein Grund dafür sein, warum sich der landwirtschaftliche Sektor langfristig mit rückläufigen Zahlen auf verschiedenen Ebenen konfrontiert sah und sieht. Nicht zuletzt scheint die Werkstatt Natur immer unberechenbarer zu werden, wie zuletzt Ackerbauern und Winzer im Mittelburgenland erleben mussten, denen durch Hagel insgesamt Schäden in Millionenhöhe erwachsen sind. Wie wertvoll die tägliche Arbeit der heimischen Landwirtschaft ist, hat nicht nur – aber auch – die Corona-Krise vor Augen geführt: Oftmals wurde betont, wie beruhigend es sei, die Versorgung mit Lebensmitteln auch in Zeiten eingeschränkter (internationaler) Mobilität gesichert zu wissen.

Die Aufgaben der Landwirte enden aber nicht damit, den Tisch der Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln zu decken. Landwirte erfüllen darüber hinaus auch andere gesellschaftliche Aufgaben. Sie erhalten fruchtbaren Boden für nachfolgende Generationen, produzieren nachwachsende Rohstoffe und kümmern sich um die Landschaftspflege, was für den Tourismus unerlässlich ist. Das Ausmaß an landwirtschaftlich genutzter Fläche mag also schrumpfen, die Vielfalt der Aufgaben, die die Landwirte erfüllen, aber gewiss nicht.