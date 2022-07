Vier-Tage-Woche in manchen Branchen der Rettungsanker

Werbung

Im Burgenland gibt es zwar in den öffentlichen Bereichen den Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Monat, in der Privatwirtschaft angekommen ist diese Erhöhung noch nicht.

Viele Unternehmen beklagen vor allem die hohen Lohnnebenkosten. Immerhin „kostet“ den Betrieb der Mindestlohn in Summe inklusive aller Dienstgeber-Abgaben rund das Doppelte. Und das ist für die meisten Betriebe für Hilfstätigkeiten eindeutig zu viel. Auf der anderen Seite beklagen viele Unternehmen, dass sie kaum noch qualifizierte Arbeitskräfte bekommen – selbst, wenn sie mehrere tausend Euro bieten.

Derzeit leben wir in einem Arbeitnehmer-dominierten Markt. Also das Angebot an guten Jobs ist höher, als die Nachfrage. Gerade in Handwerksbetrieben sowie Gastronomie- und Tourismus geht es für manche schon an den Rand des Ruins, da sie den laufenden Betrieb mangels Personal kaum noch aufrecht erhalten können. In einem Eisenstädter Restaurant geht man seit Längerem eigene Wege. Dort hat man sich für eine Vier-Tage-Woche entschieden – also vier Tage arbeiten, vier Tage frei. Und jede Woche rückt das „Arbeitsrad“ um einen Tag vor, sodass man in der Regel jede Woche andere Arbeitstage hat und dennoch über Monate vorplanen kann. Laut Aussagen der Betreiber und der Angestellten hat man daher kaum Personalsorgen, zudem verdient man in der Gastronomie nach wie vor noch gutes Trinkgeld - und hat damit in Kombination mit dem kollektivvertraglichen Lohn ein durchaus stattliches Einkommen.

Der Weg dieses Restaurants kann beispielgebend für viele Branchen sein – zumindest dort, wo es organisatorisch und gesetzlich möglich ist. An vier freien Tagen können die Angestellten ihre Freizeit besser gestalten und sich dabei womöglich noch mehr Energie für die Arbeitszeit holen. Wenn dazu das Arbeitsklima im Großen und Ganzen passt, ist es eine Win-win-Situation – für Betrieb und Personal.