Volle Kraft voraus für den Neusiedler See

Werbung

Die aktuellen Bilder vom Neusiedler See sind verheerend: Boote stecken im Hafen im Schlamm fest, vom Wasser fast keine Spur und man hat den Eindruck, dass der gesamte See schon fast ausgetrocknet ist.

Da hilft es auch nichts, allerorts zu betonen, dass sich an manchen Stellen aufgrund von Stürmen das Wasser fast komplett zurückzieht und nach einigen Tagen wieder zurückkehrt. Insgesamt wird in ganz Österreich vermittelt, der See führe fast kein Wasser mehr und man könne nur noch im Schlamm herumspazieren.

Dabei kann man nach wie vor so gut wie alles machen: Schwimmen, Segeln, Surfen, Stand-up-Paddeln oder einfach nur am Strand liegen und auf das Wasser schauen. Natürlich darf man die Situation nicht mit rosaroten Brillen betrachten und die Situation des Neusiedler Sees insgesamt ist natürlich extrem angespannt. Und: Es herrscht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Sei es beim Thema Schlamm ausbaggern oder der Einführung eines aktiven, gut ausgeklügelten Schilf- und Wassermanagements. Dafür müssen die Politik und die verantwortlichen Beamten sehr schnell sichtbare Ergebnisse liefern.

Was aber nicht passieren darf: Die künftigen Schreckensszenarien dürfen die Ist-Situation nicht auch noch zum Einstürzen bringen. Der Tourismus und die daran beteiligten Betriebe brauchen gerade jetzt in den Krisenzeiten jeden Gast. Und die Vorzeichen mit dem Ukraine-Krieg und den weltweit für viele kaum noch leistbaren Urlaubsdestinationen stehen im Moment für das Burgenland besonders gut. Die Hotels und Zimmer sind im Verhältnis günstig und das Preis-Leistungs-Verhältnis fast überall top.

Die Botschaft muss also lauten: Urlaub am Neusiedler See ist – so wie übrigens im gesamten Burgenland – nach wie vor ein Genuss! Im Hintergrund muss mit voller Kraft voraus alles getan werden, um unseren Neusiedler See als Tourismus-Juwel zu erhalten.