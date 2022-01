Vom Studieren zum Forschen, vom Arbeit- zum Impulsgeber

6.774 gute Gründe sprechen für das Angebot der Fachhochschule Burgenland: So viele Studierende zählt die FH in diesem Studienjahr; hinzu kommen 11.750 Absolventinnen und Absolventen als Bestätigung für die sprichwörtliche „Erfolgsgeschichte“, die mehr als ein Vierteljahrhundert andauert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sich die FH Burgenland konstant entwickelt. Gestiegen sind nicht nur die Zahlen der Studierenden und Lehrenden sowie jene der Studiengänge an den beiden Standorten Eisenstadt und Pinkafeld – als Arbeitgeber und Ausgangspunkt vieler Projekte ist die FH zudem ein Wirtschaftsfaktor.

Finanziell messbar wird dieser Faktor mit einem Umsatz-Höchststand von 30,8 Millionen Euro im abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Ideell kann man die Arbeit, die sowohl im Studien- wie auch im Forschungsbereich geleistet wird, nicht hoch genug schätzen. So werden soziale Fragen (und Antworten) ebenso abgedeckt wie die „Zukunftsthemen“ Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die längst schon in der Gegenwart angekommen sind. Die Forschung Burgenland leistet hier Pionierarbeit, Hand in Hand mit den FH-Standorten. Was sich wiederum messbar in der Erhöhung der Forschungsquote bemerkbar machen soll, hat ebenso hohen Wert als Impuls für Partner und Projekte.

Mit positiven Zahlen zum Jahresbeginn wird seitens der Fachhochschule – unterstützt von der Landespolitik – nun zusätzliche finanzielle Rückendeckung des Bundes bei weniger Bürokratie gefordert. Eine Diskussion, die schon länger im Raum steht und weit vor Corona begonnen hat. Mit der Pandemie bekam sie aber jetzt eine neue Dringlichkeit und zugleich Argumente. An der FH Burgenland hat man von Anfang an alle Maßnahmen mitgetragen und im Eiltempo auf Online-Betrieb umgestellt. Der Ruf nach Autonomie – etwa wenn es um neue Studiengänge geht – ist da nur logisch. Dass man es kann, wurde ja bereits bewiesen.