Wählen, wer unmittelbaren Lebensraum besser macht

Nur noch knapp einen Monat bis zu den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Burgenland: Am 23. September findet der vorgezogene Wahltag statt, am 2. Oktober der Hauptwahltag.

Dabei wählen insgesamt 277.121 Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Vertreter im Gemeinderat und die jeweilige Bürgermeisterin und Bürgermeister. Oft wird vergessen, dass diese beiden Wahlgänge getrennt sind. Laut burgenländischem Wahlgesetz kann es sein, dass sich ein Ortschef nach der Wahl mit einer Mehrheit einer anderen Partei auseinanderzusetzen hat. Das ist eben Demokratie und kann im Gegensatz zu einem Bürgermeister mit absoluter Mehrheit im Rücken auch durchaus erfrischend für eine Gemeinde wirken.

Das generelle Engagement auf Gemeindeebene ist quantitativ in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Kandidatinnen und Kandidaten, die oft einen Großteil ihrer Freizeit für die Gemeinde „opfern“, werden immer weniger.

Teilweise auch verständlich, denn abgesehen von ein wenig Taschengeld, können sich Gemeindepolitiker heutzutage ganz schön was anhören – sehr oft im negativen Sinn. Und auch wenn gerade die Kommunalpolitik in der Bevölkerung noch einen hohen Vertrauensstatus genießt und auch in der Beliebtheitsskala aller Politikebenen ganz oben steht, müssen sich die Ortspolitiker derzeit ganz oft für etwas rechtfertigen, woran sie unmittelbar gar nicht schuld sind: Teuerungen, Energie-Krise sowie die Flüchtlingsproblematik.

Europa- oder bundesweite Themen spielen diesmal ganz stark in diese sehr lokalen Wahlen und drängen regionale Projekte und Ideen in den Hintergrund. Daher sollte man bei diesen Wahlen ausschließlich jenen Spitzenkandidaten und Parteien die Stimme geben, denen man am ehesten zutraut, den unmittelbaren Lebensraum in Zukunft lebenswerter zu gestalten. Auch wenn die Krisen rund um uns derzeit nur schwer auszublenden sind.