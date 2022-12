Warmes Haus oder warmes Essen – das darf hier nicht die Frage sein

Werbung

Mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtungen sind auch im Burgenland Diskussionen darüber entflammt, ob man im Angesicht der Energiekrise nicht auf den Lichterglanz verzichten sollte. Während die einen meinen, dass ein gänzlicher Verzicht ein wichtiges Signal wäre, argumentieren andere, dass man Weihnachten auch und gerade in Zeiten einer Krise nicht „abschaffen“ kann und die Menschen gerade jetzt den Lichterglanz sehr gut brauchen können. Wie so oft im Leben scheint der Mittelweg – beispielsweise kürzere Einschaltzeiten, ein, zwei Lichterketten weniger oder ein weniger Strom fressendes LED-Rentier – ein guter zu sein, um einerseits dem Energiespargedanken andererseits dem vorweihnachtlichen Flair Rechnung zu tragen.

Apropos Rechnung: Was die Energiepreise betrifft, soll nach dem Weihnachtsfest der Jahreswechsel empfindliche Teuerungen bescheren. Schon jetzt konnten sich ohne Unterstützung manche Menschen wie etwa Alleinerzieherinnen oder Mindestpensionsbezieher das Heizen nicht leisten. Umso wichtiger ist es, dass es Initiativen wie den Heizkostenzuschuss des Landes und teils auch von den Gemeinden gibt. Aufgrund der zuletzt allgemeinen empfindlichen Teuerungen wird die Energiefrage aber für zunehmend mehr Haushalte zur finanziellen Herausforderung. Die Stromkostenbremse des Bundes bis zu 2.900kWh, das entspricht zirka 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts, wird allein nicht reichen, dass die Energiekosten für alle Haushalte leistbar bleiben. Daher ist es wichtig, dass man sich im Burgenland darin einig zu sein scheint, dass es hier zusätzliche Unterstützung brauchen wird. So stehen etwa eine angekündigte Preisstaffelung und die Forderung nach Energiegutscheinen im Raum. Lieber ein warmes Haus oder ein warmes Essen – das sollte nämlich keine Frage sein, die sich in unserem Land irgendjemand stellen muss.