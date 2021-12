Was bleibt, ist die Vorfreude

Mit den Infektionszahlen der vergangenen Wochen sowie vor allem den Hospitalisierungen aufgrund der Covid- Pandemie im Hinterkopf darf noch zufriedener bilanziert werden, dass die Herbstsaison im burgenländischen Amateurfußball de facto komplett abgewickelt werden konnte. Es wird, selbst wenn das Frühjahr aufgrund der allgemeinen Lage erst verspätet angepfiffen werden sollte, in jedem Fall eine Wertung der bisherigen Meisterschaft geben. Alle laut Bestimmungen festgelegten Kriterien (zumindest die Hälfte der Spiele oder in kleineren Ligen eine bestimmte Anzahl mussten absolviert sein) sind für dieses Mindestziel bereits jetzt erfüllt. Nach zwei Saison-Annullierungen in Folge geht das alleine schon als erfolgreiche Bilanz im Winter durch.

Gut möglich, dass sich die derzeit in manchen Teilen des Landes dramatische Pandemie-Lage bis März wieder soweit normalisiert hat, dass dann auch die burgenländische Fußballfamilie wieder flächendeckend auf Punktejagd gehen kann. Ohne im Sog eines Lockdowns mitschwimmen zu müssen. Nach wie vor gibt es genügend kritische Stimmen, die sich auch jetzt gerade beim Outdoor-Sport mehr Möglichkeiten für ein grünes Licht erwartet hätten. Weil eben das wesentlich geringere Infektionsrisiko im Freien und der Faktor Bewegung längst auch Gewicht im allgemeinen Diskurs haben. Weit weniger argumentative Möglichkeiten gibt es freilich im geschlossenen Raum. Hallenfußball mit all seinen Facetten – enge Kabine, unvermeidbare Nähe – ist nicht nur bei einem Lockdown Pandemie-bezogen schwer begründbar.

Mit dem zusätzlichen Hintergrund, dass eine Turnier-Organisation für Vereine nur dann Sinn macht, wenn auch (konsumierende) Zuschauer zugelassen sind, fährt das gesamte Werkl ins Leere. Aufwand, Risiko, Sinnhaftigkeit – dass die Hallensaison ins Wasser fällt und das BFV-Hallenmasters bereits abgesagt wurde, ist alternativlos. Was bleibt? Demut und Vorfreude. Denn das Frühjahr kommt bestimmt.