Was wir aus 2022 im Burgenland für 2023 lernen können

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und für viele Menschen schleicht sich dabei wohl auch ein Gedanke ein: „Zum Glück geht das Jahr zu Ende, nächstes Jahr kann es nur besser werden!“

Dabei sollte man 2022, wie fast alles im Leben, von mehreren Seiten betrachten. Ganz sicher haben viele Menschen heuer zahlreiche Sternstunden erlebt – beruflich wie privat. Ebenso sollten wir Mitgefühl mit jenen Menschen haben, die im heurigen Jahr schwere private Krisen durchmachen mussten oder um geliebte Verwandte oder Freunde trauern mussten. Leider gehören zum Leben unter anderem der Schmerz und die Trauer ebenso dazu wie die Freude und das Glück.

Genauso war das Jahr 2022 besonders vom Krieg in der Ukraine geprägt, der uns wieder einmal beinhart vor Augen geführt hat, dass Friede in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Das Leben verändert sich ständig – natürlich auch im Burgenland. Hier waren wir heuer besonders von einer Rekordzahl an illegaler Einwanderung konfrontiert. Das hat natürlich auch große Ängste in der Bevölkerung hervorgerufen. Dass kaum einer der Flüchtlinge bei uns im Land geblieben ist, mag vielleicht Druck aus der Debatte nehmen – allerdings darf sich die Politik nicht wundern, dass sie weiter schwer an Vertrauen verlieren wird, wenn sich die Situation 2023 nicht bessern wird.

Ebenso wird uns das Thema der Teuerungen auch im kommenden Jahr begleiten. Vor allem die Burgenländerinnnen und Burgenländer werden erst 2023 die hohen Energiekosten voll zu spüren bekommen. 2022 wurden die Preissteigerungen seitens der Burgenland Energie bekanntlich noch nicht weiterverrechnet.

Für 2023 können wir die Zuversicht mitnehmen, dass angesagte Katastrophen meist nicht so dramatisch sind, wie befürchtet. Zudem wird es immer Probleme und Krisen geben. Wichtig ist, dass man sich den Problemen stellt und das Beste draus macht.