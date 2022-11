Weichenstellungen für schwieriges Jahr 2023

Werbung

Die letzten zwei Monate dieses Jahres sind eingeläutet. Neben den fast schon zur Gewohnheit gewordenen Schreckensszenarien rund um die Teuerungskrise und dem Krieg in der Ukraine, gab es zu November-Beginn auch ein paar gute Neuigkeiten. So ist die Arbeitslosigkeit weiter zurückgegangen und im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent gesunken. Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen so niedrig wie seit 14 Jahren nicht mehr.

Zudem sind wir im Burgenland bislang gut durch den Corona-Herbst gekommen und alle Zahlen zeigen sich seit Wochen stabil.

Mit November ist überraschend früh auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wieder aus dem Krankenstand retour. Der Landeschef, der sein Comeback nach der fünften Kehlkopf-Operation eigentlich erst für 17. November geplant hatte, tauchte zur Überraschung vieler bereits am Mittwoch in seinem Büro im Landhaus auf. Während im Vorfeld der Operation wieder spekuliert wurde, ob die neuerliche Operation nicht auch das Ende der politischen Karriere bedeuten könnte, zeigt sich Doskozil betont zuversichtlich. Laut Aussagen der Ärzte sollen mit der letzten Operation seine Atemprobleme dauerhaft in den Griff zu bekommen sein. Die Stimme wird so bleiben wie davor. Damit hat sich nicht nur Doskozil selbst abgefunden, sondern es ist mittlerweile zur Gewohnheit, um nicht zu sagen, zu einem gewissen Markenzeichen geworden.

Vor allem die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben ihn, so Doskozil, in seiner Genesung besonders unterstützt. Viel Zeit zum Erholen wird sich der Landeschef, wie man es aus den vergangenen Jahren kennt, sowieso nicht gönnen. Denn es stehen viele wichtige Entscheidungen an. Abgesehen von der Budgetrede am 17. November gilt es gerade jetzt Abfederungen zu finden und zu beschließen, die die Bevölkerung im Burgenland halbwegs gut durch das schwierige Jahr 2023 bringen werden.