Weihnachten als Zeit für eine Corona-Verschnaufpause

Mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest kehrt auch eine Zeit der allgemeinen Beruhigung ein. Vor allem die geplante Impfpflicht der Regierung hat die Fronten komplett verhärtet.

Auch wenn die überwiegende Mehrheit, speziell im Burgenland, geimpft ist, gibt es nach wie vor Menschen, die sich nicht impfen wollen – aus Überzeugung oder aus Angst. Darüber zu diskutieren, ist für viele müßig geworden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt noch jemand impfen lässt, der es im vergangenen halben Jahr nicht getan hat, geht gegen Null.

Mit der verordneten Impfpflicht wird im kommenden Jahr ein gewisser Teil von Hardlinern übrig bleiben und der Rest wird den Impfzwang zähneknirschend hinnehmen. Über die Weihnachtsfeiertage müssen also Geimpfte und Ungeimpfte noch miteinander auskommen. Aber gerade das Fest der Liebe könnte zum Anlass genommen werden, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen.

Für Diskussionen hatte in der Vorwoche auch der erstmals erlaubte Einkaufssonntag gesorgt. Vor allem der überschaubare Erfolg des bisherigen Tabu-Themas lässt die Hoffnung vieler Institutionen steigen, dass diese Ausnahme auch wirklich eine Corona-bedingte Sonderregelung war und dies nicht der Beginn einer künftigen 24 Stunden und 7 Tage anhaltenden Konsum-Gesellschaft wird.

Die Phase der Ruhe in den nächsten Tagen kann also der Beginn eines neuen Miteinanders werden. Wobei allen klar sein muss, dass Corona eine Tröpfcheninfektion ist. Also je mehr Kontakt und je näher man zusammenkommt, umso höher die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Deshalb werden die Zahlen nach Weihnachten auch durch die Omikron-Variante in bisher ungeahnte Höhen schnellen. Allerdings mit der Erwartung, dass die neue Variante zwar viel ansteckender, aber weniger ganz schwere Verläufe auslöst. Eine leise, aber zumindest positive Hoffnung.