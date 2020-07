„Es wird a Wein sein, und wir wern nimmer sein“ – sang schon Österreichs Jahrhundert-Schauspieler Hans Moser. Besonders im Burgenland haben wir mit dem Thema Wein ein besonderes Juwel zu bieten. Die touristische Nutzung des Rebensaftes ist im Burgenland bis heute aber leider immer noch etwas stiefmütterlich.

Meist liegt es an den Winzern oder an den Weinbauverbänden selbst, Gäste zu uns ins Burgenland zu holen. Seien es nun Weinverkostungen, Weinfestivals oder Genussfeste. Teilweise bieten auch private Unternehmen kleinere Verkostungstouren in die einzelnen Gebiete an.

Der burgenländische Tourismus nimmt sich dem Thema zwar an, aber insgesamt muss es auch in der burgenländischen Bevölkerung noch viel stärker verankert werden, dass Weintourismus künftig noch ganz oben auf der Prioritätenliste stehen muss. Denn gerade hier hätten wir in ganz Österreich ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Die Steiermark („steirische Weinstraße“) und teilweise Niederösterreich („Wachau“, „Kamptal“ etc.) machen es uns in vielen Gebieten schon vor, wie man den Wein touristisch nutzen kann.

Der klassische Weintourist ist ein Genussmensch, der nicht nur gerne Wein trinkt, sondern auch gut Essen geht und der bereit ist, für eine schöne Unterkunft entsprechend in die Tasche zu greifen. Gerade in den Corona-Zeiten, wo die Umsätze in der Hotellerie um rund 75 Prozent zurückgegangen sind, sieht man, wie wichtig es ist, Stammkunden zu haben. Gerade beim Wein ist im Burgenland das qualitative Angebot enorm hoch. Und bis man hier alle guten Weine durchgekostet hat, kann man noch viele Jahrzehnte im Burgenland urlauben.