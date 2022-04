Weniger ist mehr, aber mehr Verantwortung für den Einzelnen

Werbung

Uns Burgenländern wird gerne nachgesagt, fleißige Menschen zu sein, die auch das Leben genießen können. Das ist per se kein Widerspruch. Wer hart arbeitet, darf sich was gönnen.

In den vergangenen Wochen und Monaten ist aber auch das burgenländische „dolce far niente“ in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Teuerungen in allen Bereichen drücken aufs Gemüt. Gerade in solchen Krisenzeiten wird dann der Ruf nach dem Staat immer sehr laut. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war hier scheinbar der Zeit voraus, als er bei seinem Amtsantritt 2019 angekündigt hatte, das Land werde verstärkt Aufgaben aus der Privatwirtschaft aufgreifen. Sei es im Bereich der Pflege, im Wohnbau oder beim Verkehr. Dort, wo laut Doskozil die Privatwirtschaft sozial ungerecht agiert, soll der „Staat“ einspringen.

Doskozil hat bereits zahlreiche Landesunternehmen gründen lassen, was ihm auch Kritik seitens der Wirtschaftskammer eingebracht hat. Das Land verweist darauf, alles für die Bevölkerung effizienter machen zu wollen. Zudem erspare sich das Land mit den Unternehmen die Mehrwertsteuer und ist auch berechtigt, Abschreibungen vorzunehmen. Das Land geht hier neue Wege. Die tatsächliche Kosten-Nutzen-Rechnung wird es aber erst in ein paar Jahren geben können.

Was uns die Krise mit Pandemie, Krieg und Teuerungen jetzt schon zeigt: Sich nur auf den Staat zu verlassen, wird auf Dauer nicht genug sein. Jeder Einzelne wird mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Man wird sich die Frage stellen müssen, wie viel man wirklich zum Leben braucht. Und dass nur materielle Dinge viel Geld kosten, aber unterm Strich nicht dauerhaft glücklich machen. Das ist nicht immer bequem, aber Reduktion in allen Bereichen macht uns Menschen resilienter und unterm Strich auch zufriedener. Und dann geht es auch der nächsten Generation wieder besser als der vorigen.