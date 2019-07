„Es war höchste Zeit.“ So kommentierte Hans Peter Doskozil die Tatsache, dass er der erste Landeshauptmann des Burgenlandes war, der das Nachbarland Slowenien seit dessen Unabhängigkeit vor mehr als 25 Jahren in offizieller Mission bereist hat. Immerhin: Auf einer Länge von 15 Kilometern verbindet die gemeinsame Grenze im Bezirk Jennersdorf das Burgenland mit den Nachbarinnen und Nachbarn in Slowenien.

Dass diese Grenze verbindet – und nicht etwa trennt –, stellten beim Staatsbesuch die Vertreter beider Länder klar. Wenngleich die historisch schwierige Beziehung zwischen Slowenien und Kärnten nach wie vor ein Thema ist; ebenso wie die slowenische Politik unabhängig davon derzeit auch intensiv über den verstärkten Grenzschutz zu Italien und Ungarn nachdenkt. Doskozil wiederum will zunächst den Außengrenzschutz durch die EU gewährleistet wissen. Migration bleibt in der Union ein bestimmendes Thema und nicht zuletzt bestimmt es bis zu einem gewissen Grad die Beziehung der Länder zueinander. Umso wichtiger scheint es, internationale Kontakte zu pflegen. Gerade wenn man, wie im Burgenland stets betont wurde und wird, inmitten von Europa liegt.

Das neu aktivierte Verhältnis zu Slowenien zielt beiderseitig auch auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit ab. Slowenien blickt auf Jahre des erfolgreichen Wachstums zurück, die Möglichkeit für Kooperationen bietet sich in vielen Bereichen. Selbiges gilt für Kontakte zu Ungarn und zur Slowakei, die man seitens des Landes ebenso intensivieren will. Die viel zitierte Internationalisierung sollte nicht als Antwort auf alle Fragen über die Maßen beansprucht werden, ist dennoch ein Gebot der Stunde.