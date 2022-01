Wenn nicht jetzt auf die Impfung vertrauen, wann dann?

Was haben wir nicht alles mitgetragen in dieser Pandemie? Lockdown, Maskenpflicht, keine Verwandtenbesuche, keine großen Feste abgehalten, überall Hände desinfiziert und letztendlich auch die Impfung akzeptiert – zumindest ein überwiegend großer Teil der Bevölkerung.

Mit dem Ergebnis, dass es zuletzt bis zu 30.000 Neuinfektionen am Tag gegeben hat. Dabei war bei den heftigsten Wellen zu Beginn der Pandemie immer die Rede davon, dass bei über 10.000 Neuinfektionen täglich innerhalb weniger Wochen unser Gesundheitssystem komplett zusammenbrechen würde. Zum Glück ist es anders gekommen, die Spitäler waren am Rande der Belastbarkeitsgrenze, haben aber standgehalten. Und natürlich waren viele Maßnahmen richtig und wichtig, aber mittlerweile herrscht über viele Bereiche im Corona-Management nur noch Kopfschütteln. So fragt man sich schon, warum Kinder mit Maske im Klassenzimmer sitzen müssen, während – überspitzt formuliert – die Eltern ohne Maske den halben Tag im Kaffeehaus oder Restaurant sitzen können.

In der Therme muss man vom Liegeplatz bis zum Wasser Maske tragen (wohin dann damit?) und das, obwohl man sowieso nur geimpft oder genesen rein darf. Oder ein ungeimpfter Kellner, der mit negativem PCR-Test acht Stunden im Lokal arbeiten, sich anschließend aber kein Feiertagsachterl im selbigen genehmigen darf.

Auch wenn nach wie vor die Impfung der einzig wirksame Weg aus der Pandemie ist, dann sollte dennoch der Hausverstand nicht ganz ausgesetzt werden. Deshalb wäre es an der Zeit, dass die Regierung der Impfung, die sie mit Februar auch mittels Impfpflicht durchpeitschen will, auch vollends vertraut und die Maßnahmen komplett lockert. Denn wenn man drei Mal geimpft ist und dennoch nichts mehr normal machen darf, geht vielen Menschen zurecht nur noch das „G‘impfte“ auf.