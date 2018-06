Dieser alte Spruch aus der Werbewirtschaft hat immer noch seine Gültigkeit. Sei es nun im kleinen Bereich oder für die großen Konzerne. Egal in welcher Form, ist es für Unternehmen, Institutionen oder auch Länder wichtig, auf sich aufmerksam zu machen.

So zum Beispiel der Burgenland Tourismus: Die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB) wurde vergangene Woche auf weitere zwei Jahre fixiert. Sicherlich tun sich die Verantwortlichen rund um Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrat Alexander Petschnig nach den sieben Siegen des Teams in Folge inklusive dem fulminanten Sieg gegen den ewigen Rivalen Deutschland in der Argumentation leichter. Wehe, wenn Alaba, Arnautovic und Co. am Samstag 0:6 gegen die Deutschen verloren hätten. Vermutlich wäre viel mehr Kritik laut geworden, warum man ein „erfolgloses und unattraktives“ Team überhaupt sponsort.

Fakt ist aber, dass das Burgenland und das Österreichische Nationalteam seit langer Zeit durch dick und dünn gehen. Und das Land (ebenso wie das Nationalteam) in den vergangenen Jahren stark an Image in ganz Österreich gewonnen hat. Dies alleine darauf zurückzuführen, dass Spieler, Trainer und der gesamte Betreuerstab ständig ein Burgenland-Logo am Leibchen tragen und Werbetafeln im Stadion zu sehen sind, wäre vermessen. Aber einen Teil hat dies sicher beigetragen.

Zudem schwören Marketing-Experten auf zwei „Marken“ im nationalen Sport, mit denen es sich wirklich lohnt, Partnerschaften einzugehen: Unserem Ski-Team und eben dem ÖFB. So gesehen ist die Verlängerung sinnvoll und wie man weiß, wurde im Land schon so manches Geld schlechter „investiert“.