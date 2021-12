Wichtige rot-goldene Signale

1. Oberwart 35, 2. Parndorf 35, 3. Siegendorf 32. Dieser Tabellenstand während der Burgenlandliga-Winterpause verheißt ein spannendes Frühjahr im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga Ost. Wichtiges Detail am Rande: Schon jetzt ist klar, dass es tatsächlich auch einen Aufstieg geben wird. Nach zwei annullierten Meisterschaften in Folge ist diese Sicherheit aufgrund der adaptierten Covid-Verbands-Bestimmungen beruhigend. Es braucht laut neuem Regulativ zumindest die Hinrunde für eine Wertung, und die ist auch schon absolviert. Trotz der aktuell dunklen Omikron-Wolken am Pandemie-Himmel kann man auch nach wie vor davon ausgehen, dass sich die Rückrunde im Frühjahr in voller Länge ausgehen wird. Sollte die Saison aber tatsächlich nicht zu Ende gespielt werden können, wäre das für die Wertung nicht mehr das ganz große Drama. Dann würde der Stand nach der Hinrunde zählen. In dem Fall wäre Winterkönig Oberwart der Aufsteiger. Bitter wäre der Umstand einer Entscheidung am grünen Tisch allemal – vor allem deshalb, weil seit langem endlich wieder einmal mehrere Klubs einen ernsthaften Aufstiegsdrang verspüren. Sowohl in Oberwart, als auch in Parndorf und vor allem in Siegendorf wird offen ausgesprochen, dass der sportlich nächste Schritt ein ernsthaftes Ziel ist. Schön zu wissen, dass keiner aus diesem Trio im Fall des Falles seine Bemühungen zurückfahren würde und somit die Spannung im Titelkampf bis zum Schluss bleiben könnte.

Einem Verein wird dann fix der Sprung in die Ostliga gelingen. Den beiden anderen Vertretern ist aber schon jetzt ein langer Atem zu wünschen, um das Regionalliga-Bestreben und die damit verbundene Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten. Denn alle drei Klubs wären eine rot-goldene Bereicherung für die Ostliga. Alle drei hätten auch das Rüstzeug, um sich in der dritthöchsten Spielstufe Österreichs gut zu präsentieren. Alleine das sind schon wichtige Signale für einen weiteren Aufschwung des Fußballs im Burgenland.