Wir Konsumenten sind auch mitschuld an der Krise

Jetzt ist der Spaß vorbei: Während in den vergangenen Monaten noch auf hohem Niveau gejammert wurde, so ist mit den explodierenden Strompreisen endgültig Schluss.

Wenn Haushalte künftig statt im Schnitt 250 oder 300 Euro monatlich künftig an die 750 oder 800 Euro zahlen müssen, so werden das ganz viele nicht mehr stemmen können. Von den sozial Schwächeren erst gar nicht zu reden. Diese massive Teuerung betrifft jetzt genau jene, die bislang auch das Meiste in den Sozialstaat eingezahlt haben und mehrheitlich für das Funktionieren der Solidaritätsgemeinschaft verantwortlich waren.

Daher ist die Strompreis-Bremse und eine deutliche Entlastung bei den Kosten für Energie das Gebot der Stunde. Genauso wichtig, wie die Menschen zu entlasten, ist aber auch die Unterstützung der Unternehmen. Da ist Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zuletzt vorgeprescht und hat Druck auf die Regierung gemacht. Denn für Betriebe sind diese Mehrkosten genauso fatal. Auch für jene, die immer gut gewirtschaftet haben.

Was man in dieser Krise aber nicht vergessen darf, ist, dass Europa und vor allem auch wir Konsumenten größtenteils selbst schuld sind an dem derzeitigen Dilemma: Jahrzehntelang billiges Gas aus Russland „einfließen“ lassen, und gleichzeitig ganz viel Billigprodukte in China produzieren lassen, nur um das „Geiz ist geil“-Prinzip zu befriedigen. Dieser Konsumwahn, dass alles jederzeit verfügbar sein muss – seien es die Erdbeeren zu Weihnachten oder Fast Food rund um die Uhr – hat den Teufelskreislauf noch befeuert.

Wie viele Warnschüsse braucht es also noch, um zu erkennen, dass wir Menschen eigentlich gar nicht so viel brauchen, um ein schönes Leben zu haben? Denn materielle Dinge sind es nie, die nachhaltig Zufriedenheit schaffen. Auch das wäre ein Weg für eine neue Art der Politik, derartige Rahmenbedingungen jetzt in der Krise zu schaffen.