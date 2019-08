Liste Burgenland Chef Manfred Kölly ist ein Politiker zum Angreifen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die einen freuen sich über seine bürgernahe Politik. Die anderen wollen ihn am liebsten lieber heute als morgen weg vom politischen Fenster haben.

Was der umtriebige Deutschkreutzer Bürgermeister aber auf jeden Fall ist, nennt man landläufig ein „Stehaufmännchen“. Während Kölly 2010 gerademal eine einzige Stimme mehr reichte, um seiner Liste bei der Landtagswahl den Einzug in den Landtag zu sichern, so schaffte er es fünf Jahre später sogar, ein weiteres Mandat für die LBL zu erobern.

Seit der Gemeinderatswahl 2017 hängt aber ein Damoklesschwert über dem Strahlemann. Insgesamt gibt es in seiner Heimatgemeinde Deutschkreutz 200 manipulierte Stimmzettel. Die Wahl musste 2018 wiederholt werden. Und auch wenn der Bürgermeister immer noch Manfred Kölly heißt, so hat es landesweit doch massiven Aufschrei gegeben. Dennoch lässt er der Justiz selbstbewusst ausrichten, dass sie dort doch schneller arbeiten sollen. Immerhin sieht er seine Unschuld insofern bestätigt, da seit zwei Jahren untersucht, aber nichts gefunden wird. Anderen Beobachtern zufolge soll demnächst juristisch Bewegung in die Causa kommen.

Ob es die Liste Burgenland wieder in den Landtag schafft, hängt von vielen Faktoren ab. Kölly versucht, im blauen Teich nach Wählern zu fischen. Deshalb fährt er auch einen Frontalangriff gegen Hans Tschürtz (FPÖ). Diese Strategie könnte ihm vielleicht helfen, im Landtag zu bleiben. Sein Ziel, drei Mandate zu holen, fällt aber vornehm formuliert in die Kategorie „Der Wunsch ist der Vater des Gedankens“.