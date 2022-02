Zehn Tage Quarantäne für „negative“ Kinder ist sinnlos

Die Omikron-Welle überlastet zwar nicht das Gesundheitssystem, lässt aber aufgrund der Test-Flut die Behörden aus dem letzten Loch pfeifen. Der Verwaltungsaufwand für die Quarantäne-Bescheide und die behördlichen PCR-Tests ist kaum noch zu bewältigen.

Das Land Burgenland musste bereits die Möglichkeit des Freitestens in der Quarantäne um zwei Tage verlängern, da die Behörden mit dem Ausstellen von Bescheiden nicht nachkommen, obwohl sie fast rund um die Uhr im Einsatz sind.

Zudem nimmt der Unmut in der Bevölkerung zu. Vor allem bei jenen, die trotz Dreifachimpfung und nachgewiesenem hohen CT-Wert — also Corona-Test positiv, aber nicht ansteckend — oftmals trotzdem bis zu neun Tage ihre Quarantäne zu Hause absitzen müssen.

Einen Termin zum Freitesten, bekommt man nämlich auch in so einem Fall im Burgenland weiterhin erst ab dem siebenten Tag. Und das Ergebnis des behördlichen Tests dauert wiederum zwei Tage – und wenn man dann negativ ist, war man bis dahin in Quarantäne. Also minimal neun Tage – ohne Beschwerden und ohne Symptome.

Wenn Kinder im Haushalt betroffen sind, ist es noch „härter“: Ungeimpfte Kinder als Kontaktpersonen müssen für zehn Tage in Quarantäne. Selbst wenn sie zunächst negativ getestet wurden. Und auch wenn das Ergebnis beim Freitesten nach sieben Tagen negativ ist, bleibt der Quarantäne-Bescheid bis zum Ende des zehnten Tages aufrecht. Das löst bei vielen Eltern nur noch Kopfschütteln aus.

Diese unlogischen Maßnahmen müssen beseitigt werden. Hier ist auch das Land in der Pflicht, Lösungen mit Hausverstand zu finden. Mitarbeiter der Behörden erzählen inoffiziell, dass sich die Beschwerden enorm häufen. Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth fordert bereits die Aufhebung der Quarantäne für geimpfte „Symptomlose“. Ein Weg, an dem über kurz oder lang, nichts vorbei führen wird.