Zeigefinger von Grünen-Chefin Petrik ist stets auf die Sache gerichtet

Diese Ankündigung wirkt auf den ersten Blick zwar etwas verfrüht, weil natürlich jetzt schon Personaldebatten geführt werden und die Gefahr besteht, dass sich die berühmt-berüchtigte „Grüne Basisdemokratie“ sehr lange mit sich selbst und der Führungsfrage beschäftigt. Andererseits passt das auch ins Bild von Regina Petrik, die hier mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt ihr Amt übergeben will und ihrer Nachfolgerin oder Nachfolger ein geordnetes Haus hinterlassen möchte.

Politisch ist es Petrik gelungen bei den Landtagswahlen 2015 zwei Mandate zu holen und diese bei den vergangenen Wahlen 2020 zu verteidigen. Außerdem verweist sie im Sommergespräch mit der BVZ zu recht auf einige Errungenschaften der Grünen, die sich durch stetiges Einmahnen über lange Zeit erreichen konnten. Zweifelsohne hat sich im Bereich der alternativen Energien im Burgenland viel getan und die Grünen haben diese über Jahrzehnte hinweg gefordert. Auch wenn es letztendlich die Landesregierung war, die den Ausbau von Windrädern und Photovoltaik beschlossen hat, so dürfen sich Petrik & Co. zumindest einen kleinen Teil am Erfolg mitanrechnen lassen.

Ebenso muss man Regina Petrik zu Gute halten, dass sie mit ihrer Partei als wohl vehementeste Gegnerin der Bodenversiegelung im Land stets aktiv ist und bei jedem Projekt medial aufschreit und mit allen legalen Mitteln versucht, den Boden zu schützen. Ein Faktor, für den wohl auch die nächsten Generationen noch dankbar sein werden.

Über die Person Regina Petrik teilen sich die Meinungen, aber als grüne Träumerin kann man sie mit Sicherheit nicht bezeichnen. Viel eher geht sie pragmatisch an die Dinge heran und sucht stets das Gespräch. So hält sie wenig davon, sich auf die Straße zu kleben, unterstützt aber diese Form des Aktionismus, weil er das Thema in die öffentliche Wahrnehmung gebracht hat. An Petriks oftmals erhobenen oberlehrerhaften Zeigefinger reiben sich gerne politische Freunde und Gegner. Aber man nimmt ihr jedenfalls ab, dass sie ihn stets für die Sache und nicht für das eigene Ego erhebt.