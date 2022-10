Zelte als Symbol für politisches Versagen an der Grenze

Werbung

Die Flüchtlingskrise ist um eine weitere skurrile Facette reicher: Aufgrund der nichterfüllten Unterbringungsquote der meisten Bundesländer stellt das Innenministerium jetzt Zelte für illegale Migranten auf. Nur Wien und Burgenland halten sich derzeit an die vereinbarte Quote.

Mit der Zelt-Regelung kann das Innenministerium an jedem Ort in Österreich ein derartige Unterbringungsmöglichkeit aufstellen. Für alle anderen baulichen Maßnahmen wär die oberste Instanz der Bau-Ordnung, nämlich der Bürgermeister, zuständig. Und in der aktuellen Phase wird sich jede Ortschefin und jeder Ortschef davor hüten, in der eigenen Gemeinde Unterkunftgeber zu sein.

Die Lösung des Ministeriums kann aber jeden treffen – wobei das bereits stark belastete Burgenland hier vorerst noch außen vor sein dürfte. Dennoch vergeht kein Tag oder keine Woche, wo sich die Verärgerung und die Angst in der Bevölkerung steigert und die Rufe nach einem „dichtmachen“ der Grenze immer lauter werden.

Mittlerweile können auch die anderen Bundesländer und die Regierung nicht mehr vorgeben, von der angespannten Situation an den Grenzen nichts mitzubekommen. Was man auf Bundesebene aber auf jeden Fall unterschätzen dürfte: Mit jedem Tag, wo die Probleme mit den illegalen Grenzübertritten nicht bekämpft werden, wächst der Zulauf der Bevölkerung zu den rechten Parteien, allen voran der FPÖ. Herbert Kickl & Co. können sich erste Reihe fußfrei ansehen, wie die Wählergunst von Tag zu Tag ansteigt.

Die Menschen in den Grenzgemeinden hören seit Monaten nur Ausreden und Schuldzuweisungen. Und zum Drüberstreuen kommt letztendlich immer nur das Argument nach einer gemeinsamen europäischen Lösung. Unterm Strich muss sich daher die Regierung die Frage gefallen lassen, warum es sie (noch) gibt, wenn die echten Probleme sowieso nur die EU lösen kann!