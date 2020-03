Die FPÖ Burgenland ist am Samstag nur knapp an einer mittleren Katastrophe vorbeigeschrammt.

Nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl im Jänner zog sich Parteichef und Spitzenkandidat Hans Tschürtz in die Position des Klubobmannes zurück und forcierte seinen ehemaligen Regierungskollegen Alexander Petschnig als neuen Chef der FPÖ im Burgenland. Allerdings schlug dieser, angesichts eines drohenden knappen Ergebnisses, zwei Tage vor dem Parteitag Bundeschef Norbert Hofer als neuen FPÖ-Boss vor. Bei diesem angespannten Parteitag in Neudörfl durfte sich Hofer über 75,8 Prozent Zustimmung „freuen“ und vermeldete, dass es gelungen sei, eine Spaltung zu verhindern und alle geeint an einem Strang ziehen werden.

Vermutlich hat Hofer mit seiner Analyse recht. Denn einerseits hatte Vorgänger Hans Tschürtz 2013 ohne Gegenkandidaten 71,4 Prozent der Stimmen erhalten. Und aus heutiger Sicht hätte wohl kaum ein anderer Kandidat als Norbert Hofer nur annähernd so ein Ergebnis erreicht. Der Neo-Parteichef hat somit zumindest eines erreicht: Die Partei ist nicht zerfallen und kann jetzt mit der Oppositionsarbeit beginnen.

Dass Norbert Hofer nur einen kleinen Teil seiner Arbeitszeit im Burgenland verbringen wird, ist offensichtlich – immerhin ist er auch Bundesparteichef und Dritter Nationalratspräsident.

Somit ergibt sich ein skurriles Bild: Sowohl Christian Sagartz (ÖVP) als auch Norbert Hofer (FPÖ) sind nicht im Landtag vertreten. Daher sind die beiden Chefs der größten Oppositionsparteien im wichtigsten politischen Gremium nur in der Zuschauerrolle: Das muss nicht per se ein Nachteil sein, aber Vorteil ist es sicher keiner.