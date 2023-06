Der nächste Showdown

Hans Peter Doskozil hat wie erwartet, aber unerwartet knapp, das Rennen um den SPÖ-Vorsitz gewonnen. Ein Sieg ist ein Sieg. Doch das Momentum, das Underdog Andreas Babler kreiert hat, sollte Doskozil nicht ignorieren. Er darf nicht einmal Teile des linken Flügels an eine neue Linkspartei verlieren. Er muss auch die Wiener SP ins Boot holen, denn hinhaltenden Widerstand von dort kann sich kein Vorsitzender leisten.

Deshalb hat Doskozil in der Stunde des Triumpfs links geblinkt. Keine Koalition mit der FPÖ – auch keine mit der ÖVP, sagte er an. Das war eine Botschaft nach innen. Nach außen ist sie eine Hypothek. Denn sind die tiefen Wunden in der Sozialdemokratie erst notdürftig verheilt, muss Doskozil Wählerinnen und Wähler von ÖVP und FPÖ holen. Nur so kann er die SPÖ erstmals seit 2013 wieder auf Platz 1 führen.

Die beiden Parteien als Partner auszuschließen, ist für dieses Manöver wenig hilfreich. Allerdings sollte keiner den burgenländischen Landeshauptmann unterschätzen. Er wird der SPÖ ein klareres Profil verpassen als es unter Pamela Rendi-Wagner wahrnehmbar war. Er muss – behutsam – einen neuen Migrationskurs durchsetzen. Und er wird sozialpolitisch dem Linkspopulismus frönen.

Der Nationalratswahlkampf ist spätestens seit Samstag eröffnet, auch wenn erst 2024 gewählt wird. Das Rennen ist offener als viele glauben. Die Wählerschaft ist auf der Suche nach Orientierung. Was sie aber wohl frei nach SPÖ-Altmeister Michael Häupl im Übermaß serviert bekommen wird, ist „fokussierte Unintelligenz“ von mehreren Seiten.