Schade um einen sportlich blitzsauberen Schlager

Emotionen oder ein paar Sticheln vor und nach dem Spiel – das alles gehört im Fußball dazu. Das eigentliche Spiel sollte aber immer am grünen Rasen stattfinden. Beim Duell Siegendorf gegen Parndorf waren diesbezüglich auch alle Voraussetzungen dafür gegeben. Immerhin trafen der Tabellendritte und der Zweite der Burgenlandliga aufeinander, ein echtes Spitzenspiel eben. Tatsächlich hielt die Partie auch der Bezeichnung Top-Spiel stand: mit vier Toren, jeder Menge packende Szenen, auch strittigen, und am Ende einem 2:2-Remis. Das entsprach auch im Großen und Ganzen den Kräfteverhältnissen, noch dazu über 90 Minuten in einem ausgesprochen fairen Rahmen. Nach dem Spiel hat sich das in der Siegendorfer Kantine aber scheinbar ganz anders fortgesetzt. Laut Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr gingen die Emotionen in persönliche Beschimpfungen und Diffamierungen über. Der ASV-Vereinsboss schoss sich dabei auf den Sportlichen Leiter der Parndorfer, Simon Knöbl, ein. Der soll in seiner Wortwahl „ganz tief“ gewesen sein. Spieler und weitere Funktionäre aus Parndorf klammerte Krenmayr explizit aus. In einem offenen Brief fordert Siegendorfs Vereinsboss nun den BFV zu einer Reaktion und den SC/ESV Parndorf gar zur Trennung von Knöbl auf. Parallel dazu ließ Krenmayr Ungereimtheiten innerhalb des Verbands anklingen, konkret zu jener Zeit, als Simon Knöbl BFV-Geschäftsführer war.

Knöbl und Krenmayr ließen also offensichtlich starken Tobak ab, jeder auf seine Art und Weise. Ob und auf welcher Ebene es zu einem Nachspiel kommen könnte, wird sich noch zeigen – spätestens dann, wenn tatsächlich juristische Schritte ausgelotet sind.

Schade jedenfalls um einen sportlich blitzsauberer Schlager. Denn ohne das persönliche Match Knöbl-Krenmayr standen nur die Akteure am Platz im Rampenlicht. Die verhielten sich sportlich fast schon meisterlich und hätten sich deshalb auch die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit ungetrübt verdient gehabt.