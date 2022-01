Trendsport i-Tüpferl-Reiten

Noch bis einschließlich Sonntag läuft die aktuell gültige Covid-19-Maßnahmenverordnung, die im Sport zuletzt vor allem in Bezug auf die Ausübung von Mannschaftssportarten reichlich für Verwirrung sorgte. Bei der Abhaltung sämtlicher Testspiele – gerade im Amateurfußball ein essenzieller Bereich – gilt der Verordnungs-Punkt „Zusammenkünfte ohne zugewiesene Sitzplätze“.

Maximal 25 Personen sind hier für die Durchführung erlaubt. Die erste Info, wonach auch Trainer, Betreuer und Schiedsrichter einzurechnen seien, wurde nun nach Intervention von Sport Austria abgeändert. Demnach ist die Interpretation zulässig, besagte Personen nicht einzurechnen. Bei 22 Kickern am Platz wäre dann noch Platz für drei Ersatzspieler – theoretisch.

In der Praxis tut sich freilich wieder die Grauzone der Interpretation auf – etwa die Ersatzspieler räumlich bis zu ihrer Einwechslung vom Ort des Geschehens zu trennen, um am Spielfeld nicht die Anzahl von 25 Personen zu übersteigen. Diese Möglichkeit des Interpretationsspielraums stellte sogar der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) in den Raum – mit dem dringenden Verweis darauf, dass die zuständige Gesundheitsbehörde hier das letzte Wort habe.

Was darf man also? Und was darf man nicht? Dass die Situation hier für viele Vereine im Sinne der fehlenden Klarheit ärgerlich ist, leuchtet ein. Trotz der an sich wirklich erfreulichen Umstände. Mannschaftssport ist mit Körperkontakt und ohne Maske erlaubt, wer hätte das noch bei vergangenen Covid-Wellen für möglich gehalten? Alleine dieser Umstand zeigt die gute Präventions-Bewertung des Sports.

Dass die besagte 25er-Regel zuletzt aber derart das i-Tüpferl-Reiten in der Grauzone des Zulässigen befeuert hat, ist wiederum ein klares Indiz dafür, dass es in gewissen Teilbereichen praktikabler abgestimmte Verordnungen braucht. Damit tatsächlich so viele wie möglich mitziehen. Für das Tolerieren von unlogischen Regeln dauert die Pandemie mittlerweile nämlich einfach zu lange.