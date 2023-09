Ausschreibung der Leitung/Sport: Die erste BFV-Säule als Richtwert

Wer wird die Nachfolge von Hans Füzi beim Burgenländischen Fußballverband antreten? Diese Frage soll spätestens im Oktober geklärt werden. Seit 1. September ist die Stelle, die der bald 65-jährige Sportliche Leiter ausfüllt, ausgeschrieben. In etwa vier Wochen sollen Hearings folgen, dann wird entschieden. Offiziell gesucht wird ein Sportkoordinator/eine Sportkoordinatorin für die Leitung der Abteilung Sport. Den in diesem Zusammenhang oft unterschiedlich gebrauchten Terminus (Sportkoordinator, Sportlicher Leiter, Sportdirektor) mal beiseite gelassen: Es geht um nichts Geringeres als die wichtigste Position im Burgenländischen Fußballverband auf sportlicher Ebene. Zuletzt war es trotz der bereits kommunizierten Füzi-Pension eher ruhig in dieser Causa. Nun ging es schnell, indem der BFV den Posten per Stellenausschreibung öffentlich machte. Der Verband steht hier, wenn man so will, vor der ersten von drei ganz wichtigen Personalentscheidungen für die kommenden Jahre. Denn nicht nur Hans Füzi tritt ab. Mit Karl Schmidt steht auch der Geschäftsführer – und somit die zweite hauptamtliche BFV-Säule – vor der Pensionierung. Auf ehrenamtlicher Ebene wird im März 2024 die BFV-Spitze verändert. Präsident Günter Benkö tritt ab, seine Nachfolge ist offen. ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar sowie Fußballexperte Georg Pangl haben Interesse bekundet. Weitere Anwärter? Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen.

Zurück zur Nachfolge-Frage von Hans Füzi: Hier braucht es primär eine gut ausgebildete Person, das alleine ist schon in der Ausschreibung verankert. Es braucht auf dieser Position aber auch eine starke Persönlichkeit mit jeder Menge Schwung, die unumstritten an der Spitze steht und im gleichen Maße verbinden wie weiterentwickeln sowie modernisieren kann. Gutes beibehalten, Neues kreieren: Es geht auch im sportlichen Bereich darum, den rot-goldenen Fußball vom Nachwuchs weg noch mehr zu pushen, im Spannungsfeld zwischen Förderung der Spitze und Beibehaltung der Breite konstruktiv für alle Protagonisten aufzutreten. Hier zählt auch gelebtes Netzwerken und eine geschärfte Idee des rot-goldenen Fußballs im österreichischen Kontext. Die erste der drei neuen BFV-Säulen könnte somit auch ein Richtwert sein, wie sehr der künftige Modernisierungs-Wille im BFV vorhanden ist.