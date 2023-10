BFV-Neuwahlen im März 2024 und der mögliche Schub an Qualität

Am 9. März 2024 wird die neue Führungsriege des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) im Zuge der ordentlichen Hauptversammlung gewählt. Spätestens dann wird auch klar sein, wer die Nachfolge von Präsident Günter Benkö antritt. Dass es im Eisenstädter Kulturzentrum an diesem besagten Tag zur Abstimmung von zumindest zwei präsidialen Vorschlägen kommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich. Einerseits sollte es in der Praxis eine offizielle Nominierung des Wahlausschusses geben. Andererseits hat sich ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar im Gegenzug bereits in Stellung gebracht, er peilt mit einer eigenen Liste eine Kandidatur an. Während der Wahlausschuss-Vorschlag für die Hauptversammlung bereits Gültigkeit besitzt, braucht ein externer Vorschlag im Vorfeld die nötige zehnprozentige Unterstützung der BFV-Vereine, um in die Endrunde am 9. März zu kommen. Alfred Kollar, der bereits emsig an einem eigenen Team basteln soll, wird diese besagte Unterstützung erhalten. Davon ist auszugehen, der Südburgenländer überlässt hier sicher nichts dem Zufall. Wer abgesehen der Kollar-Pläne vom Wahlausschuss nominiert wird, steht hingegen offiziell noch auf einem weißen Blatt. Seitens des aktuellen Vorstands dürfte sich niemand dazu bereit erklären. Davon ist derzeit auszugehen. In diesem Fall könnte klarerweise eine externe Person nominiert werden, das ist ein mögliches Szenario. Dass es sich dabei gleich um Kollar selbst handelt, für den sich der BFV-Wahlausschuss stark macht? Eher nein. Ob der Stotzinger Ex-Bundesliga-Vorstand und Fußballexperte Georg Pangl, der Interesse an einer Kandidatur zeigt, in diesem Kontext auf die Liste gesetzt wird, darüber darf spekuliert werden. Mehr jedenfalls, als dass doch noch eine andere personelle Überraschung aus dem Hut gezaubert wird. Und abgesehen vom Wahlausschuss könnte es Pangl mit der besagten zehnprozentigen Unterstützung der Vereine auch selbst, so wie das bei Kollar der Fall sein dürfte, auf die Wahlliste schaffen. Wie auch immer es kommen wird. Unterschiedliche Vorschläge bedeuten für die Vereine, die letztlich abzustimmen haben, unterschiedliche Möglichkeiten. Für Mehrheiten wird es Qualität, Ideen und Überzeugungskraft brauchen. Diese Kriterien können als Schub nicht das Schlechteste für die Zukunft des BFV sein.