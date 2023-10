BFV sucht Sportlichen Leiter: Das Timing ist und bleibt suboptimal

Seit Dienstagabend steht offiziell fest, dass die Nachfolge von Hans Füzi als Sportlicher Leiter des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) Perspektiven hat. Schließlich standen im Vorfeld einer Vorstandssitzung Hearings jener beiden Kandidaten am Programm, die es in die Endausscheidung geschafft haben. Wobei das alles in diesem Kontext etwas zu spektakulär klingt.

Die eingetroffenen schriftlichen Bewerbungen (von denen nicht einmal alle das Anforderungsprofil erfüllten) hätten von der Anzahl her nämlich auf eine einzige Hand gepasst – so überschaubar groß war der Andrang. Über die Gründe dafür lässt sich diskutieren und spekulieren. Ob es die durchaus hoch angesetzte sportliche Mindestqualifikation war, das für einen Job dieser Größenordnung niedrig angesetzte veröffentlichte Mindestgehalt, oder gar beides? Am Prestige wird es nicht gelegen haben, geht es doch um den sportlich wichtigsten Posten im größten Fachverband des Burgenlands.

Sei's drum. Mit Didi Heger und Patrick Glavanics haben sich jedenfalls zwei qualifizierte Experten aus dem direkten Betrieb der BFV-Talenteschiene (Heger) sowie der Fußballakademie Burgenland (Glavanics) offiziell beworben. Somit stehen zwei geeignete Kandidaten bereit. Beide kennen das System im Burgenland und würden im Fall einer Zusage wohl auch nicht lange benötigen, um sich in diesem Job einzuarbeiten.

Dass es nach den Hearings der beiden Kandidaten in der anschließenden BFV-Vorstandssitzung am Dienstag noch keinen Beschluss gab, wer nun den Zuschlag erhält, mag einleuchten. Schließlich gilt es, die konkreten Ideen und Vorstellungen zu bewerten. Diese Aufgabe wird das BFV-Präsidium übernehmen, bis 28. November soll entschieden werden. Dann findet die nächste Vorstandssitzung statt. Ehe drei Monate und ein paar Zerquetschte später am 9. März 2024 die Neuwahl im BFV steigt. Verbands-Boss Günter Benkö wird dann von einem neuen Präsidenten beerbt – und es wird nicht die einzige personelle Änderung in der Führungs-Ebene sein. Ganz gleich, wer letztlich entscheidet: Es wird ein fachliches Urteil zwischen geeigneten Kandidaten geben. Dass das Timing bei der Bestellung dieser so wichtigen Personalie im Kontext des großen BFV-Ganzen suboptimal ist, kann nicht von der Hand gewiesen werden.