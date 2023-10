Burgenland, das vorbildliche Basketball-Land

Im Fußball sind die beiden österreichischen Bundesligen burgenlandfreie Zone – kein rot-goldenes Ruhmesblatt, wenn insgesamt 28 Plätze (12 in der Bundesliga, 16 in der 2. Liga) ohne einen Vertreter aus dem östlichsten Bundesland besetzt sind. Das Bundesliga-Aus des SV Mattersburg hat 2020 hier eine Lücke hinterlassen. In der Regionalliga und der Burgenlandliga positionieren sich die Klubs nach ihren Möglichkeiten. Geduld ist aber gefragt, ob früher oder später zumindest in der zweithöchsten Spielklasse wieder ein burgenländischer Vertreter dabei sein wird.

Ein Blick auf eine andere Ballsportart weist das Burgenland hingegen als große Nummer aus: Basketball. In den beiden höchsten Spielklassen Österreichs tummeln sich mit den Oberwart Gunners als Dauerbrenner sowie den BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt als Neulinge in ihrer zweiten Saison ganz oben gleich zwei Klubs in der Superliga. Die Zweite Liga ist jahrelang schon geprägt von den Güssing Blackbirds sowie den Mattersburg Rocks. Vier eigenständige Klubs in den beiden höchsten Ligen des Landes ist für das einwohnerschwächste Bundesland auf dieser Ebene ein Gütesiegel. Zum Vergleich: Niederösterreich verfügt über fünf Klubs in den beiden Top-Ligen (3x Superliga, 2x Zweite Liga), dahinter folgen eben bereits das Burgenland (2/2), Wien (2/2) und die Steiermark (3/1) mit je vier Vertretern.

Aber nicht nur die Verteilung ist beachtlich. Eine weitere Praxis verdient Respekt. Sowohl die Rocks in der Vergangenheit, als auch zuletzt die Güssing Blackbirds als regierender Meister der Zweiten Liga entschieden sich trotz sportlicher Berechtigung bewusst gegen den Gang nach oben. Das mag defensiv, nicht entwicklungsfreudig, ja sogar feige wirken, wenn man die Chance auf die Basketball-Elite in Österreich nicht nützt. Tatsächlich haben die Verantwortlichen aber einfach die individuelle Machbarkeitsstudie gecheckt. Strukturell und finanziell ist die Superliga ein gehöriger Sprung und in diesen beiden Fällen eben nicht drin. Ob es doch einmal soweit sein wird, dass die Möglichkeiten einen Aufstieg erlauben, ist vorerst eine Sache der Glaskugel. Fakt ist bis dahin: Wenn Klubs ihre Existenz und ihre Basis so absichern, indem sie ihre Grenzen kennen, dann ist das weitsichtig und klug. Ihren wichtigen Teil zum Basketball-Hotspot Burgenland tragen sie auch so in jedem Fall bei.