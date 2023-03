Das Problem der heißen Kartoffel

Werbung

Das Thema „Nachbesetzung des Vizepräsidenten aus der Gruppe Mitte“ im BFV ist längst ein skurriles Theater. Seit 20. September 2022 war klar, dass die Position unbesetzt ist. Da fand jene außerordentliche Hauptversammlungs-Abstimmung statt, in deren Rahmen der Vorstands-Ausschluss des mittlerweile verstorbenen Ernst Wild als Vizepräsident bestätigt wurde. In der Folge schlief das Thema dezent ein. Schon klar: Der BFV ist mit einem Chef und zwei Vizepräsidenten ganz locker handlungsfähig. Dazu ist die Frage, wie mit so einer speziellen Situation formal hochkorrekt umgegangen wird, wichtig und nötig zu beantworten. Schließlich war der ursprüngliche Ansatz, dass der Gruppe Mitte-Ausschuss einen einzigen Vorschlag abgeben und die Position direkt nachbesetzen werde. Gilt es ja auch lediglich die Lücke bis zur nächsten Hauptversammlung im März 2024 zu stopfen, wenn neu gewählt wird. BFV-Schriftführer Harald Schermann wäre dafür zur Verfügung gestanden. Weil aber mit Wolfgang Rebernig Mitte November ein externer Kandidat von fünf Mitte-Vereinen ins Spiel gebracht wurde, war die Sachlage anders. Fakt ist, dass in der Folge die Thematik wie eine heiße Kartoffel zwischen Gruppe Mitte und BFV-Vorstand hin- und hergewandert ist. Tacheles reden, geeint und überzeugt auftreten und die Außendarstellung durch eine entsprechende Vorgehensweise in dieser Causa stärken? Fehlanzeige. Mittlerweile ist seit Anfang März 2023 wenigstens klar, dass es am 13. April eine Wahl geben wird. Ebenso ist aber auch klar, dass Schermann dafür nicht zur Verfügung steht und auch betont, genau das von Beginn an klargestellt zu haben. Dass sein Name trotzdem bei der Einladung zur Gruppensitzungs-Wahl auf der Kandidatenliste stand, mutet in der Gesamtheit schon sehr skurril an. Zumindest gibt es neben Rebernig mit Gerald Klikovits nun doch einen fixen Ausschuss-Kandidaten für die Wahl. Sein Zeitbudget für Überzeugungsarbeit bei den Klubs ist knapp. Der heißen Kartoffel sei Dank.