Das Tennisbild wird rund(er)

Während im Fußball von den Profis bis zu den 2. Klassen die letzten Entscheidungen der aktuellen Saison gefallen sind, ist im Tennis noch lange nicht Schluss. Von der Einsteiger- bis in die Kreisklasse wird das burgenländische Filzkugel-Unterhaus teils noch bis Ende Juni fleißigst bespielt, nicht umsonst ist Tennis quantitativ eine starke Nummer zwei hinter Fußball. Wo sich qualitativ längst auch extrem viel getan hat. So gesehen überrascht es dann gar nicht mehr so sehr, dass mit dem ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt ein Verein mittlerweile an die Tür zur 1. Bundesliga klopft. Die Hauptstädter haben nach dem Verzicht von Landesliga-Meister Neudörfl im September des Vorjahrs die Gunst der Stunde genutzt und sich im Zuge eines Aufstiegsturniers das Ticket für die 2. Bundesliga gesichert.

Dort ist die Mannschaft mittlerweile soweit angekommen, dass sie unter den zehn Mannschaften den Sprung ins Final-Four geschafft hat und am Samstag in Vorarlberg gegen Dornbirn um den Aufstieg spielt. Gewinnen die Burgenländer, so würden sie im Finale der 2. Bundesliga stehen, die zwei Aufstiegsplätze zur Verfügung hat. Beide Endspielgegner wären dann schon vor dem Finale fix oben. Zukunftsmusik. Von der Papierform her ist Dornbirn Favorit und klarer Aufstiegsanwärter. Die Burgenländer können in diesem Kontext nur überraschen.

Wichtiger als die Frage, wer denn nun aufsteigt, ist die generelle Tatsache, dass Tennis im Burgenland auch auf Meisterschaftsebene in der Allgemeinen Klasse für die Spitze attraktiviert wurde. Dass in Eisenstadt 2. Bundesliga gespielt wird, ist eine schöne Plattform für junge Wilde wie Piet Luis Pinter oder Alexander Wagner. Sie nutzen die burgenländischen Gegebenheiten und müssen sich hier nicht zwingend verändern. Parallel gibt es längst frühzeitig Förderprogramme für junge Talente und entsprechendes Verbands-Kadertraining, im Spitzensegment steht ab der Oberstufe die Tennisakademie Burgenland in Oberpullendorf zur Verfügung. Dort, wo seit vielen Jahren wiederum die Staatsmeisterschaften über die Bühne gehen. Das rot-goldene Betätigungsfeld als Sprungbrett für eine Profikarriere oder zumindest für ein richtig hohes Tennis-Niveau ist also breit gefächert. Ein Verein in der 1. Bundesliga ist auf Sicht gesehen nicht Pflicht. Ein noch runderes Bild würde es aber allemal ergeben.