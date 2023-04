Der positive Befund

Werbung

Wer wird künftig Präsident des Burgenländischen Fußballverbands? Vielleicht mutet es stark verfrüht an, diese Frage schon gegen Ende April 2023 ernsthaft zu stellen, wo doch erst im März 2024 die ordentliche Hauptversammlung respektive die Präsidenten- und Vorstands-Wahl stattfindet.

Da es aber als unwahrscheinlich gilt, dass der aktuelle Präsident Günter Benkö im Jahr 2024 zur Wahl antreten wird, ist das Zeitfenster gar nicht mehr so groß. Außerdem kann bereits auf Basis von Fakten spekuliert werden, haben sich doch schon zwei mögliche Kandidaten positioniert oder zumindest einmal ihr Interesse deponiert.

Georg Pangl etwa hielt die entsprechenden Ambitionen in seinem Buch „Mein Theater der Träume“ schriftlich fest. Es war ein spannender und interessanter Zugang, den der Fußball-Experte aus Stotzing wählte. Beim Kapitel „Präsidiale Pläne“ stellt(e) er klar, dass ihn die Tätigkeit als BFV-Präsident „über alle Maßen reizt“. In weiterer Folge könne er sich auch gut vorstellen, beim ÖFB als Präsident für frischen Wind zu sorgen.

Alfred Kollar wiederum bringt sich derzeit ebenfalls bereits konkret in Stellung. Der aktuelle ASKÖ Burgenland-Präsident bestätigte das Interesse an der Führungsposition im BFV und diesbezügliche Gespräche, um einen Vorstands-Vorschlag mit ihm an der Spitze zu erarbeiten.

Noch ist genügend Zeit, um die finalen Weichen an Vorschlägen für die neue BFV-Periode zu stellen. Weitere Kandidaten und Interessenten können dazustoßen, andere wiederum könnten ihre Ambitionen doch noch ruhend stellen. Kurzum: Fix ist noch nichts.

Festzuhalten bleibt aber dennoch: Dass mit Georg Pangl und Alfred Kollar bereits jetzt zwei im Sport honorige Personen ohne großes Umschweifen am BFV-Präsidentensitz anklopfen, wertet in Zeiten des ehrenamtlichen Funktionärsmangels die Rolle an der Spitze des größten Fachverbands wesentlich auf. Und das ist schon jetzt einmal ein durchaus positiver Befund.