Die stimmige Lösung zählt

Die Leichtathletikarena in Eisenstadt ist längst ein anerkanntes Erfolgsprojekt. Viele Jahre fehlte in der Landeshauptstadt die geeignete Infrastruktur, wurde die sportliche Komponente völlig vernachlässigt. Seit Oktober 2019 steht nun eine Anlage zur Verfügung, die für Spitzen- und Breitensport vielseitig genutzt wird und sich außerdem als Standort weiterentwickelt. Der jüngste Coup des Teams rund um Rolf Meixner, der als rot-goldener Leichtathletikverbands-Präsident das Netzwerk nach außen spinnt: Eisenstadt ist nun einer von sechs Stützpunkten des Österreichischen Leichtathletikverbands.

Gut 20 Kilometer von Eisenstadt entfernt ist die Sache in Mattersburg noch nicht so klar. Schon länger angekündigt wurde am (erweiterten) Gelände der Fußballakademie Burgenland die Transformation in das Landessportzentrum Nord. Noch tappt die Öffentlichkeit aber eher im Dunkeln. Die Tendenz geht in Richtung Kompetenzzentrum für Dach- und Fachverbände, ein angedachtes Riesenprojekt mit einem Zuhause für verschiedenste Sportarten, touristische Nutzung inklusive. Noch benötigt die Umsetzung Zeit. Fix ist: Die bereits auf Schiene gebrachte Leichtathletik wird in Eisenstadt beheimatet bleiben, zwei Anlagen wären des Guten zu viel. Thematisch kommt man sich mit dem Landessportzentrum Nord in Mattersburg also nicht in die Quere. Ob das ein Mitgrund für den breiten politischen Konsens beim Leichtathletik-Thema ist? Nicht so harmonisch war bislang schließlich das Unterstützungs-Zusammenspiel der Eisenstädter Schwimmbadausbau-Pläne beim Allsportzentrum für ein 50 Meter-Wettkampfbecken. Schwimmen soll schließlich auch ein Teil des Landessportzentrum-Konzepts sein, aus Sicht des Landes mag der doppelte infrastrukturelle Anspruch also auch ein Fördergelder-Interessenskonflikt sein. Das ist nachvollziehbar, aber genau deshalb braucht das Schwimmthema eine stimmige Lösung. Und genau deshalb ist das Land auch in der Bringschuld.